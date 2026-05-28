Депутатите поспориха за кратко за химна, знамето и герба в парламента

Тома Биков пожела на Михаела Доцова да сложи на сградата герба на България

Спор за държавните символи за кратко "разнообрази" обсъждането на правилата за работа на народните представители.

Традиционното искане на "Възраждане" в пленарната зала да се чува само българският химн провокира Тома Биков от ГЕРБ да отбележи, че върху настоящата сграда на парламента липсва държавният герб. И заяви, че един от успехите на парламента и изграждането на парламентаризма ще е точно поставянето му. Пожела на председателят на 52-ото НС Михаела Доцова да намери решение.

"По времето на вашето управление усвоихте с фирми, близки до вас, едни 10 млн. за ремонт на тази сграда и не можахте да направите и това, което призовавате г-жа Доцова да направи", репликира го Цончо Ганев от "Възраждане". И добави, че освен знамето и химна третият символ е знамето. "По каква евролиберална причина, без да е изискване от Брюксел, зад гърба на председателя седи този син плат (знамето на ЕС - б.р.) и на какво точно е знаме това? Въпреки наченките на федерализация, нямаме Съединени европейски щати", каза депутатът.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пък продължи, че не било прилично да се става прав на "Одата на радостта" (химна на ЕС - б.р) - на симфонични концерти се седи седнал.

В крайна сметка в пленарната зала освен българският химн ще продължи да се слуша и химнът на ЕС.