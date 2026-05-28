Новото образователно пространство ще осигури по-добра среда за обучение на над 200 ученици

С тържествена церемония беше открита новата зала на Академия „Математика“ във Враца – съвременно образователно пространство, реализирано чрез успешното партньорство между Община Враца и HOLIDAY PARK. Прерязването на лентата беше направено от младите наставници на Академията, Калин Каменов, кмет на община Враца,Тодор Белчев, председател на съвета на директорите на „Видеолукс Холдинг“, и Росен Михайлов, областен управител на Враца.

Новата зала е с площ от над 150 кв. м и се намира в сградата на бившия втори киносалон над кино „Метропол“. Пространството е напълно обновено и модернизирано, за да предоставя комфортна, функционална и достъпна среда за обучение на над 200 ученици, включително и деца в неравностойно положение.

В рамките на проекта HOLIDAY PARK осигури цялостното архитектурно оформление на залата, подмяна на настилката, изграждане на климатична и вентилационна система, обзавеждане с нови бюра и столове, както и техническото оборудване и озвучителна система. Новото пространство е съобразено със съвременните изисквания за образователна среда и ще подпомага развитието на млади таланти в областта на математиката и науките. Основната мисия на новата зала е свързана с провеждането на безплатни обучения по математика и физика за ученици от 5-ти и 6-ти клас в рамките на Общинската академия по математика.

„За нас е изключително важно да инвестираме не само в модерна търговска инфраструктура, но и в развитието на местната общност. Вярваме, че образованието е най-ценната инвестиция в бъдещето на Враца и се радваме, че с реализирането на тази нова зала можем да създадем по-добри условия за обучение и развитие на младите хора в града“, сподели Тодор Белчев по време на събитието.

„Преди година заедно с Тодор Белчев си поставихме за цел да съчетаем развитието на социалните услуги с подкрепата за младите хора и образованието. Днес вече виждаме реалния резултат – с подкрепата на HOLIDAY PARK превърнахме едно неизползваемо пространство в модерна образователна зала, която ще вдъхновява децата и младите таланти на Враца“, подчертаКалин Каменов, кмет на община Враца.

HOLIDAY PARK подкрепи Община Враца и в организацията по посрещането на участниците в тазгодишния поход „По пътя на Ботевата чета“ на връх Околчица – още една инициатива, чрез която компанията последователно застава зад значими за града каузи и съхраняването на националната памет. Като част от тази ангажираност, по-рано тази година ритейл паркът възстанови електроинсталацията на паметника на връх Околчица – място, където всяка година хиляди хора отдават почит на Христо Ботев и неговата чета.

Компанията реализира редица значими инициативи във Враца още през 2025 г., включително изграждане на поливна система и участие в залесяването на парк „Сениче“, както и засаждането на 500 дървета на различни локации в града. HOLIDAY PARK Враца бе отличен с награда „Вестител“ от Община Враца за активна обществена дейност и участие в значими каузи.