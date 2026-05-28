Съдът в Благоевград за загиналото момиче: Правосъдието се основава на доказателства, а не на натиск и емоции

Окръжен съд – Благоевград излезе с официална позиция по обществено значимия случай по искането за мярка за неотклонение във връзка със смъртта на младото момиче в кв. „Струмско", Благоевград. Около полунощ на 23 срещу 24 май, пред блок 17 в квартала бе намерена мъртва 17-годишната Ивана. От другата страна на блока пък в тежко състояние бе открито 16-годишно момче. Двамата са паднали от жилище на петия етаж, където с още двама младежи са употребявали наркотика ЛСД. Арестуван и обвинен за смъртта на Ивана бе 20-годишният Александър Георгиев. Съдът обаче го пусна на свобода, защото няма доказателства, че е извършил убийството на момичето като е упражнил насилие или то е изхвърлил през прозореца. Бащата на Ивана Стойне Стойнев се изказа остро и нападна съдията по делото Диана Узунова.

"Правосъдието се основава на доказателства, а не на обществен натиск, мнения и емоции. Окръжен съд – Благоевград отчита високата обществена чувствителност по случая и изразява съпричастност към близките на починалото момиче. Съдът уважава и правото на гражданите свободно и мирно да изразяват своята позиция. Същевременно напомняме, че съдебният акт, постановен в производството по мярката за неотклонение от вчерашния ден, не предрешава въпроса за вината на обвиняемия. Съгласно закона съдът е длъжен да преценява наличието на конкретно установените в НПК предпоставки за налагането на мярка за неотклонение въз основа на събраните до настоящия момент доказателства от страна на прокуратурата и разследващите органи в досъдебното производство. В конкретния случай съдебният състав е приел, че към този етап липсват достатъчно данни, които да обосновават задържането на лицето", се казва в позиция на Окръжния съд.

Припомнят, че при събиране на нови доказателства прокуратурата разполага с процесуалната възможност отново да поиска определяне на мярка за неотклонение, включително и най-тежката такава.

"Всеки съдебен състав постановява актовете си единствено въз основа на закона, събраните доказателства и вътрешното си убеждение, при спазване на принципите на независимост и безпристрастност", допълват от съда.

В петък от 18 ч. пред Съдебната палата в Благоевград се организира бдение в памет на Ивана.