Стефан Бакалов: Митничари заловиха 1000 пратки от чужбина с дрога

Родители са търсили пратките на децата си, очевидно незнайки какво съдържат те, обясни Десислава Петрова

Митничари са задържали над 1000 пратки с наркотици, доставяни онлайн от чужбина. Те са били поръчвани от държави, в които има по-либерален режим на доставките. Това съобщиха зам. директорът на Агенция "Митници" Стефан Бакалов и зам. градската прокурорка на София Десислава Петрова. Операцията е на отдел "Борба с наркотрафика" в териториалната агенция в София и се казва "Хидра". Тя е ръководена от Софийската градска прокуратура.

В кратък срок да задържани 1050 пратки с канабис във вейпове, пълнители за вейпове, бонбони, близалки и други. По случаите са образувани досъдебни производства. Тревожното е, че има случаи на родители, които са търсили пратките на децата си при куриери, без да знаят какво е това, посочи Петрова. И добави, че родителите трябва да следят децата си. На самите пратки пък не пишело какво съдържат, което е и по закон, тъй като става въпрос за доставки в ЕС.

Бакалов посочи, че основните поръчители са тийнейджъри. И предупреди, че всяка пратка ще бъде проверявана от митниците, независимо колко е сложно. Засега няма задържани, тъй като изпращачите са в чужбина. На въпрос на "24 часа" дали ще бъде спрян достъпът на тези сайтове поне от България, той обясни, че се работи както с партньорските служби, така и с органите от МВР. Петрова пък добави, че и от прокуратурата ще търсят контакт по линия на международното сътрудничество.

В самите сайтове обаче е имало подробно описание какво съдържат продуктите, дори дали се води наркотик, обясни Бакалов.