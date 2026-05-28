Новата власт прекрати поръчката от времето на ГЕРБ за ремонта на историческата сграда на НС

Администрацията на парламента под ръководството на председателката му Михаела Доцова ("Прогресивна България") прекрати конкурса за избор на проектант за ремонта на историческата сграда на Народното събрание. Посочени са нарушения при изискванията на процедурата, обявена при предишното управление, когато шеф на парламента бе Рая Назарян от ГЕРБ, съобщава "Медиапул".

Историческата сграда на площад "Народно събрание" № 2 не се ползва от 2023 г., когато шеф на НС беше Росен Желязков и депутатите се преместиха в ремонтираната сграда на бившия Партиен дом. Там те се чувстват по-комфортно, включително защото изпълненото при кабинета "Борисов 3" преустройство прави практически невъзможен нормалния достъп на журналисти до народните избраници.

Официалният аргумент за напускането на историческата сграда на НС обаче бе друг - че се нуждае от сериозен ремонт. Самият Желязков обяви, че са отктрити дефекти в инженерната структура, проблеми с отоплителната инсталация и канализацията, също сериозни течове на покрива. Но ето, че вече трета година, ремонт така и не започна.

До миналата година са направени само прединвестиционни проучвания, които да се използват за инвестиционен проект за ремонт на сградата. Същите бяха възложени през 2024 г. Предписание за вземане на мерки бе издадено от кмета на район "Средец" Трайчо Трайков през юли 2025 г.

Мотивите зад спирането на процедурата

До момента процедурите бяха стигнали до поръчка за изготвяне на концептуален проект, пусната в последните дни на предходния парламент с шеф Рая Назарян. Тя е за "Основен ремонт, възстановяване, реставрация и подобряване функционалността на сградата" с прогнозна стойност 1 750 000 евро.

Под ръководството на Михаела Доцова обаче поръчката е прекратена заради установени нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена. Подписът под решението е на главния секретар на Народното събрание Стефана Караславова, а датата - 19 май 2026 г.

Новата администрация на Народното събрание посочва, че обявената по времето на Рая Назарян поръчка е написана така, че ограничава конкуренцията между кандидатите, някои от условията са в нарушение на закона за обществените поръчки, а минималните изисквания за кандидатите са били ненужно завишени.

Например, ръководителят на екипа трябвало да бъде архитект с най-малко 15-годишен професионален опит в областта на реставрацията и консервацията на недвижимите културни ценности. Инженерът по електрическата част, архитектите, както и инженерите по водоснабдяването, пожарната безопасност и по топлоснабдяването и енергийна ефективност трябвало да са с минимум 10 години професионален опит в областта на проектирането на обществени сгради. Експертът по реставрация и консервация пък с най-малко 10 години практика в областта на реставрацията и консервацията на недвижимите културни ценности.

Освен това в първоначално зададените условия ръководителят на екипа и експертът по реставрацията и консервацията на недвижимите културни ценности задължително трябва да са вписани в регистъра на лицата по по чл. 165, ал. 1 Закона за културното наследство.

"Липсата на изискване за вписване в еквивалентен регистър и представяне на еквивалентен документ е необосновано ограничаване на конкуренцията, което представлява само по себе си нарушение на Закона за обществените поръчки (ЗОП)", пишат от Народното събрание.

Според изискванията, за двете водещи фигури трябва да имат съответно 15 и 10 години професионален опит. В Закона за културното наследство обаче се казва, че със специалност "Архитектура" и специализация по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство е достатъчен и 3-годишен опит. Ако специалистите са завършили само "Архитектура", са нужни пък 5 години работа в консервацията и реставрацията на недвижимото културно наследство, за да бъдат вписани в регистъра.

Поставените от възложителя изисквания са прекомерни, твърди новата администрация на НС:

"Така поставеното в документацията изискване надвишава в пъти законовото изискване за минимален професионален опит и е несъответно на предмета на обществената поръчка. В този смисъл също представлява необосновано ограничаване на

конкуренцията и е нарушение ЗОП".

Срокът за извършване на промени в документацията е изтекъл, а промени докато е било възможно не са нито искани, нито правени. В хода на вече текущата процедура е невъзможно да бъдат инициирани. Затова и идва заповедта за цялостното прекратяване на процедурата. Тя може да се обжалва обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията.

Колко години ще се протака ремонтът на старото Народно събрание, не е ясно. Ако някога приключи, съвсем не е сигурно, че депутатите ще искат да се върнат там. Дори и да им сменят седалките в пленарната зала, за които се твърди, че били тесни и неудобни.

В Партийния дом прекият достъп на журналисти до депутати за официални и неофициални разговори бе значително ограничен, а оттам и задаването на въпроси и получаването на отговори по важни за обществото теми. По тази причина в първите дни на 52-рото Народно събрание за пореден път над 80 представители на медии внесоха подписка с настояване досегашните условия да се променят. Това ще зависи предимно от политическата воля на една-единствена партия - "Прогресивна България", която има мнозинство от 131 депутати и може да прокара каквото намери за добре.