Бащата на Сияна идва в Благоевград да подкрепи бащата на загиналата при падане Ивана

Бащата на загиналата при катастрофа Сияна Николай Попов подкрепи в мъката Стойне Стойнев - баща на загиналото при падане от петия етаж момиче Ивана по време на наркокупон.

"Случи се поредната трагедия, в която дете загуби живота си. Родителите на Ивана от Благоевград загубиха дъщеря си заради същото това държавно безхаберие, което погуби и моята Сияна. Ивана не си отиде заради катастрофа, а заради друг огромен проблем, който засяга децата ни - трафика и разпространението на дрога.

Заставам твърдо зад баща ѝ Стойне.

Той също като мен се сблъска с родната съдебна система.

Виновникът за загубата му е освободен от българския съд.

Същият съд, който често не съди виновните, а оставя жертвите без справедливост", написа в профила си във фейсбук Николай Попов. Той обяви, че ще присъства на мирен протест в петък пред Съдебната палата в Благоевград.

"Аз ще бъда там. Ще бъда там, защото познавам болката от загубата на дете. Познавам и болката от липсата на справедливост. Никой не е застрахован. Затова нека застанем до бащата на Ивана и поискаме справедливост", допълва Попов.