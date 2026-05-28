Комисията за защита от дискриминация с награда от Министерството на труда и социалната политика

Днес министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова връчи Отличителен знак на председателя на КЗД Елка Божова – за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

На заседание на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерски съвет, е взето решение КЗД да бъде носител на наградата за 2026 г. - в категория „Държавни институции" (централна и местна власт). Това съобщиха от пресцентъра на комисията за защита от дискриминация.

„Ние подкрепяме младите хора, които постъпват при нас, защото те имат нужда от наставничество и подкрепа да влязат и работят в държавната администрация, независимо от своя пол", каза Елка Божова при получаване на наградата и подчерта, че за КЗД „да има равенство между жените и мъжете е съвсем нормална обстановка в администрацията".

КЗД получи награда в същата категория и през 2020 г., което показва устойчивост на политиките по отношение на равното третиране на жените и мъжете на работното място.

Българското законодателство гарантира равни права на жените и мъжете, но те биха останали само на хартия без социално отговорни работодатели, организации и институции като Комисията за защита от дискриминация.