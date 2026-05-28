Без ваканция за депутатите по време на предизборна кампания

Павлета Давидова

Момент от работата на 52-рото Народно събрание СНИМКА: “24 ЧАСА”

12 часа ще е предизвестието за свикване на извънредни пленарни заседания

Народните представители няма да излизат във ваканция по време на предизборна кампания. 

Това е едно от измененията, които депутатите приеха с правилата за работата на Народното събрание.

С гласуване бе решено извънредни пленарни заседания да се свикват с 12-часово предизвестие. Досега такова изискване нямаше.

Не мина нито едно от предложенията, анонсирани като "хапчета" срещу игрите с кворума. Остава досегашното положение, при което за едно пленарно заседание може да се отправят 3 искания за проверка на присъстващите. Опозицията напомни, че в предходни парламенти мнозинството е злоупотребявало, набързо изчерпвайки и трите възможности. 

Депутатите ще имат до три изказвания за изразяване на мнение, различно от това на парламентарната си група. В такива ситуации времето за изказване пада от 3 минути на една. Дупликата също е редуцирана - от 3 на 2 минути.

Минимумът за почивка от името на парламентарна група пада от 15 на 10 минути.

В изключителни случаи председателят на парламента може да предложи промяна в дневния ред. До сега трябваше да има консултации между парламентарните групи на председателски съвет. 

В първата сряда от месеца парламентарните групи вече няма да могат да предлагат в дневния ред да се включват изслушвания. Те ще могат да правят предложения за разглеждане само на законопроекти и проекти за решения, които се включват задължително в програмата на редовното пленарно заседание.

Очаквайте подробности

