„Празник на футбола" събира поколения в Русе

Събитието се посвещава на 120 години организиран футбол в града, 70 години Градски стадион и 50 години от шампионската титла на РУ „Ангел Кънчев"

По случай 120 години организиран футбол в Русе, 70 години от създаването на Градския стадион и 50 години от извоюването на титлата „Студентски шампион" от Русенския университет „Ангел Кънчев" на 30 май ще се проведе турнирът „Празник на футбола". Събитието, което започва от 9 часа на Градския стадион, се реализира от Община Русе, Регионалното управление на образованието, Русенския университет „А. Кънчев" и Българския футболен съюз по идея на Инициативен комитет с председател проф. Борислав Ангелов. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В началото на турнира ще бъде открита паметна мраморна плоча, посветена на 70-годишнината на Градския стадион в Русе. Предвижда се турнирът да премине през два етапа с участието на 8 ученически отбора от русенски училища. От 9:25 ч. на терена ще излязат деца, родени през 2016 г., а от 10:15 ч. са футболните срещи между средношколски отбори. В програмата е включено и връчване на 27 плакета на футболисти ветерани и деятели на русенския футбол. Община Русе ще отличи с почетни плакети Иван Гергов, треньор на студентския отбор, завоювал първата шампионска титла, и на футболиста и треньора на „Дунав" Никола Христов, който навършва 75 години.

Очаква се турнирът да събере поколения футболисти и любители на играта, за да бъде отбелязана приемствеността и развитието на футбола в Русе. Входът е свободен.