Пеевски обвини МВР в репресия срещу кмета на Кърджали (Видео)

>идерът на ДПС Делян Пеевски пристигна в Кърджали, където преди обяд кметът на общината беше отведен в полицията да дава обяснения по преписка=

„На празника, на Курбан Байрам, това да го причинят на мюсюлманите. Кметът на Кърджали, в 10:10 отиват в кабинета му с призовка за 10:00 часа. Това е полицейско насилие, полицейски произвол", заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски, който пристигна в Кърджали, където преди обяд кметът на общината беше отведен в полицията да дава обяснения по преписка. Партийният лидер се закани, че ще сезира всички компетентни органи и европейски партньори за случилото се.

"Срам за депутата от Кърджали Демерджиев, срам. Казвам го едно към едно. Значи, кметът е тук. Може спокойно да бъде повикан в законния срок, три дена с призовка, да се яви, да бъде разпитан. А какво се случи? В кабинета му са осем полицаи, един бус, един отряд полиция... Този човек да го изведат осем човека от кабинета. Да не се опитват да потулят нещо", каза още Пеевски.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски пристигна в Кърджали, след като преди обяд кметът на общината и заместник-председател на партията Ерол Мюмюн беше отведен от полицаи в сградата на областната дирекция на полицията.

Пеевски беше посрещнат от Ерол Мюмюн, зам. председателя на НС Айтен Сабри, областният лидер на ДПС Рушен Фейзула.

По-рано днес полиция отведе за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн.Мюмюн  прекара  над два часа в полицията. При излизането си от полицията Ерол Мюмюн заяви, че е бил разпитван по две обществени поръчки, но не пожела да уточни за кои.

