ВМА показа на деца истинското лице на модерната дрога

Вейпове, райски газ, синтетични канабиноиди, дизайнерски дроги и вещества, чиито ефекти понякога дори медицината все още не познава напълно. Това бяха част от темите в срещата-дискусия между медици от Военномедицинска академия (ВМА) и членовете на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), посветена на модерните зависимости и рисковете за живота и здравето на младите хора.

Пред децата застанаха специалисти, които ежедневно се срещат с тежките последствия от употребата на опасни вещества – доц. д-р Людмила Нейкова и д-р Шасине Вели от Клиниката по спешна токсикология, доц. д-р Стефка Мантарова – началник на Клиниката по нервни болести, както и Даниела Лазарова – психолог в Лабораторията за психично здраве и превенция. С реални случаи от практиката си и лични истории те показаха колко бързо едно привидно „безобидно" изкушение може да се превърне в тежка зависимост и заплаха за живота.

Срещата е част от националната кампания на ДАЗД, която повече от година достига до ученици в различни райони на страната. До момента над 4000 деца са разговаряли с медици от Академията за последиците от употребата на опасни вещества.

Ние осъзнаваме своята отговорност към обществото по социално значими теми. Днес говорим за изключително актуален проблем. Нашите специалисти ще споделят реални случаи и последиците, които виждат всеки ден, заяви заместник-началникът на ВМА полк. доц. Димо Димов. Той подчерта, че като водеща болница и институция с високо обществено доверие, ВМА приема за своя кауза не само лечението, но и превенцията, информираността и защитата на младите хора.

Най-важното е децата да получават навременна, разбираема и достоверна информация за рисковете, пред които са изправени. Само така можем заедно да ги предпазим, каза от своя страна заместник-председателят на ДАЗД Ивайла Касърова.

Това вече не са наркотиците, които познаваме от миналото. Говорим за вещества, които се продават лесно, рекламират се агресивно в социалните мрежи и често изглеждат безобидни за децата, обясни доц. д-р Людмила Нейкова-Василева, началник на Клиника по спешна токсикология.

По думите ѝ, именно лесният достъп и подвеждащият външен вид правят модерните дроги толкова опасни: Един вейп може да изглежда като играчка, да мирише на плодове или бонбони, но зад това стоят химически вещества, които увреждат белия дроб, мозъка и сърдечно-съдовата система.

По време на презентацията медиците представиха стряскащи данни за ефектите от различните вещества. Децата научиха, че фентанилът е 50 пъти по-силен от хероина и 100 пъти по-силен от морфина, а минимално количество може да бъде фатално. Беше обърнато внимание и на синтетичните канабиноиди, които могат да предизвикат агресия, паник атаки, гърчове, психози и загуба на съзнание.

Особено сериозен акцент бе поставен върху вейпинга и масовото му разпространение сред подрастващите: Дългосрочните ефекти от много от тези вещества все още се изследват. Но това, което виждаме в практиката си, е тревожно – тежки увреждания на белия дроб, неврологични проблеми, психични разстройства и все по-млади пациенти.

Медиците показаха и реални примери за състояния след употреба на модерни вещества – от загуба на ориентация и халюцинации до тежки дихателни проблеми и спиране на сърдечната дейност.

Силен емоционален момент предизвика разказът за момче, употребило вейп със синтетично вещество, което внезапно променило поведението си, изпаднало в паника и започнало да губи връзка с реалността.

Всички знаем, че това е наркотик. Най-страшното е, че децата често разбират колко опасно е едва когато стане твърде късно, коментира доц. Нейкова.

По време на срещата учениците задаваха множество въпроси, свързани както с последствията от употребата на опасни вещества, така и с начините за реакция при инциденти. Медиците от ВМА дадоха конкретни съвети как да се действа при човек в тежко състояние след употреба на наркотици – кога незабавно да се потърси помощ, какво да направят до пристигането на екипите на Спешна помощ и защо бързата реакция често е решаваща за спасяването на човешки живот.

Финалът на презентацията бе с призив, който остана дълго в съзнанието на младите хора:„Не бъдете лоша статистика". Защото зад всяка цифра стои човешки живот.

След дискусията членовете на Съвета на децата посетиха Военномедицинския симулационен тренировъчен център, където наблюдаваха демонстрация по спасяване на човешки животи в условия, максимално близки до реална бойна обстановка. Те видяха как военните медици действат при тежки инциденти, бедствия и кризисни ситуации – под напрежение, с решения, които трябва да бъдат взети за секунди. Посещението се превърна в емоционален финал на деня, показвайки на младите хора, че зад професията на военния медик стоят не само знания и умения, но и смелост, отговорност и готовност да бъдеш на първа линия, когато човешкият живот зависи от теб.