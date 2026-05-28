Прокуратурата: Не сме уведомявани за действията в Община Кърджали

По повод запитвания от медии ви информираме, че Окръжна прокуратура-Кърджали не е уведомявана за извършвани процесуални действия в Общинска администрация-Кърджали. В извършването на такива действия не са участвали следователи от Окръжен следствен отдел към ОП-Кърджали. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Ето какво още заявяват оттам:

При постъпване на материали в ОП-Кърджали ще бъде извършен анализ и ще бъдат предприети всички предвидени по закон действия.

С оглед публични изявления за евентуална предубеденост на прокурор от ОП-Кърджали във връзка с проверка на обществена поръчка и с цел да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия, след евентуалното постъпване на събрани материали, Окръжна прокуратура-Кърджали ще предложи на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова последващите действия да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура.

По-рано днес полиция отведе за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн.

Според вътрешния министър Иван Демерджиев разследването е за длъжностно престъпление по обществена поръчка за над 5 милиона лв., като има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и за неизвършени от него дейности по проекта.

"Въпреки, че изборите приключиха, състави се кабинет, в България продължават полицейските репресии. За съжаление в България се продължава органите на реда, МВР да се използват за изпълнение на политически цели", обяви кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, веднага след като излезе от сградата на полицията, където беше разпитван над два часа.