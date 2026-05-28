10 месеца условно за Бобоков-син, държал 122 г марихуана

19-годишният Божидар Бобоков, син на бизнесмена Атанас Бобоков, е осъден на 10 месеца условно, защото е държал 122 г марихуана с цел разпространение, съобщиха от окръжната прокуратура в Смолян. Присъдата е произнесена днес - 28 май. Наказанието е с три години изпитателен срок, което значи, че през това време младежът не бива да има други сблъсъци със закона.

Случката е от 15 януари 2026 г. в курортен комплекс "Пампорово", където Божидар беше задържан. По това време той е ученик 12-и клас. На 15 януари закупил от неустановено по делото лице около 125 г марихуана, която разпределил в множество различни опаковки с цел да ги разпространи под формата на продажба на различни лица на територията на к.к. "Пампорово". Той прибрал опаковките с марихуана в личния си лек автомобил „Киа" и същия ден, придружен от негов приятел, посетили курорта.

На същата дата полицейски служители от РУ-Чепеларе извършили проверка на лекия автомобил, паркиран пред хотел и установили, че младежът държи в него множество опаковки с марихуана.

Наказателното производство е приключило с краен съдебен акт от 28 май, който е окончателен и влиза в сила незабавно, без да подлежи на обжалване.