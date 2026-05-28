Община Русе въведе лилави гривни с QR код за по-голяма сигурност на потребителите в дом „Приста"

Община Русе започна раздаване на лилави гривни с QR код на лица с деменция в Дома за пълнолетни лица с деменция „Приста". Инициативата е насочена към повишаване сигурността на възрастните хора и улесняване на тяхното откриване при евентуално изгубване или дезориентация. Чрез сканиране на QR кода може бързо да бъде получен телефонен номер за връзка със социалната услуга, което значително ще съкрати времето за реакция при възникнала ситуация. Те са изработени от устойчив и удобен за ежедневно носене материал, съобразен с нуждите на потребителите. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Инициативата е част от усилията на Община Русе за подобряване качеството на социалните услуги и осигуряване на по-сигурна и подкрепяща среда за хората с деменция. Лилавият цвят на гривните не е избран случайно – той е международно разпознаваем символ на подкрепата към хората, страдащи от деменция и техните семейства.

От ръководството на социалната услуга подчертаха, че въвеждането на подобни практики е важна стъпка към по-ефективна грижа и навременна реакция в рискови ситуации. Потребителите и техните близки са приели инициативата с одобрение, като отчитат спокойствието и допълнителната сигурност, които гривните предоставят.

Предстои лилави гривни да бъдат предоставени и на лица с психични проблеми, ползватели на други социални услуги на територията на общината.

