Военни формирования ще проведат дни на отворените врати по повод 1 юни

Военни формирования от Сухопътните войски и Военновъздушните сили (ВВС) ще проведат дни на отворените врати на 29 май и 1 юни по повод Международния ден на детето. По време на празничните събития по традиция ще бъдат представени съвременни екипировка, въоръжение и техника, които са на въоръжение в Българската армия. Посетителите могат да се запознаят отблизо с професията на военнослужещите, да разгледат войсковите музеи, където е представена историята на формированията от създаването им до наши дни и да участват в различни мероприятия. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

На 29 май от 10.00 ч. ще се проведат дни на отворените врати на територията на военните формирования на Сухопътните войски във Враца, Благоевград, Белене и Пловдив.

В същия ден, 29 май, от 09.30 ч. Ден на отворени врати ще се проведе в 22-ра авиационна база – Безмер от състава на ВВС. Гостите ще имат възможност да се запознаят с ежедневието на авиационните специалисти и бойните пилоти. Празничната програма включва полети, статичен показ на самолети Су-25 и възможност за запознаване със стрелково въоръжение, спасително оборудване и специална авиационна техника. Посетителите ще могат да разгледат и музея, който пази историята и традициите на авиобазата. За най-малките ще бъде организиран конкурс за рисунка на асфалт под мотото „Когато мечтите имат крила".

На 1 юни от 10.00 ч. отварят врати за децата формированията в Смолян, Шумен и Мусачево, а от 10.30 ч. – в Сливен.