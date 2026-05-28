Арестуваха мъж с нож, заканил се да убие медици от ямболската болница

Полицията в Ямбол задържа мъж на 43 години, отправил закани за убийство към медицински лица, държащ нож в ръка. Случаят е от Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Пантелеймон" вчера около 14:50 ч., съобщиха от Областната дирекция на полицията.

Задържаният е внук на възрастна пациентка, която е починала в отделението по ортопедия и травматология. Жената е била продължително време на лечение там, с редица придружаващи тежки заболявания. Била е консултирана и от други специалисти в лечебното заведение, каза за БТА заместник-директорът на болницата д-р Валентин Вълчев.

При идване в отделението, след като е уведомен за кончината на баба му, мъжът тръгнал с викове по коридорите, размахвайки нож и е отправял заплахи за убийство, разказа още д-р Вълчев. Полицейски екипи са се отзовали незабавно и са задържали 43-годишния мъж.

По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията в Ямбол.