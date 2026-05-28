КЗК поряза жалбата за избора на превозвач по градските линии на Пловдив

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отказа да образува производство по жалбата срещу избор на превозвач на 29-те линии от градския транспорт на Пловдив. Тя беше подадена в края на март от сдружение в обществено полезна дейност "Пловдив на гражданите, зад което стои адвокат Атанас Костов, кандидат за кмет на Пловдив от ДБ на изборите през 2019 г.

Единствен участник в конкурса за обслужване на всички линии в следващите 10 години беше консорциумът "Градски транспорт - 2026", зад който стоят превозвачите Петко Ангелов и Татяна Златанова.

Изискванията към кандидатите бяха високи - 40% от автобусите да са с висок екологичен клас, поне половината возила по всички линии да са пригодени за хора с увреждания, а по маршрути с номера 1 и 6 - всички. По тази причина Ангелов достави 120 допълнителни автобуса и с тях превозните средства стават 350. Когато жалбата беше внесена в КЗК, той обясни пред "24 часа", че ако бъдат открити нарушения в процедурата, няма смисъл да пуска новите рейсове.

Разпореждането, с което комисията отказва да образува производство по жалбата, подлежи на обжалване пред ВАС.