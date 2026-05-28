ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова се срещна със стажантки в подготовка за еже...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22934543 www.24chasa.bg

КЗК поряза жалбата за избора на превозвач по градските линии на Пловдив

Ваня Драганова

[email protected]

1372
Превозвачът Петко Ангелов Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Тя беше подадена от сдружение, зад което стои адвокат Атанас Костов, кандидат за кмет от ДБ на изборите през 2019 г.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отказа да образува производство по жалбата срещу избор на превозвач на 29-те линии от градския транспорт на Пловдив. Тя беше подадена в края на март от сдружение в обществено полезна дейност "Пловдив на гражданите, зад което стои адвокат Атанас Костов, кандидат за кмет на Пловдив от ДБ на изборите през 2019 г.

Единствен участник в конкурса за обслужване на всички линии в следващите 10 години беше консорциумът "Градски транспорт - 2026", зад който стоят превозвачите Петко Ангелов и Татяна Златанова.

Изискванията към кандидатите бяха високи - 40% от автобусите да са с висок екологичен клас, поне половината возила по всички линии да са пригодени за хора с увреждания, а по маршрути с номера 1 и 6 - всички. По тази причина Ангелов достави 120 допълнителни автобуса и с тях превозните средства стават 350. Когато жалбата беше внесена в КЗК, той обясни пред "24 часа", че ако бъдат открити нарушения в процедурата, няма смисъл да пуска новите рейсове.

Разпореждането, с което комисията отказва да образува производство по жалбата, подлежи на обжалване пред ВАС. 

Превозвачът Петко Ангелов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание