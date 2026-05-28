Бракът в Добричко „преживява” 14 години

Повечето от разводите в Добричко са по взаимно съгласие или несходство на характерите

474 юридически брака - с един повече спрямо предходната година, са регистрирани в област Добрич през м.г,сочат даннни на регионалната статистика. Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.4 и 29.8 години. Спрямо предходната година средната възраст намалява, както при мъжете, така и при жените - с 0.6 и с 0.4 години. Областите с най-много бракове на 1 000 души от населението са София (столица) - 4.0‰ и Разград - 3.6‰, а най-нисък е коефициентът на брачност в област Плевен - 2.3‰.

Броят на разводите в областта през 2025 г. е 200 или със 7 по-малко от регистрираните през 2024 година. От всички прекратени бракове 71.0% се отнасят за населението в градовете. Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие" (69.0%) и „несходство в характерите" (27.5%). Средната продължителност на брака до неговото прекратяване е 14.4 години, като за страната този показател е 14.9 години.

Броят на децата, родени от майки под 18 години, намалява от 52 през 2024 г. на 29 през 2025 година. Родените от жени на възраст 40 и повече навършени години нараства от 35 през 2023 г. на 43 през 2025 г.