Акценти от редовното 34-то заседание на общинския съвет в Русе

На 34-ото редовно заседание на общинския съвет в Русе, председателствано от акад. Христо Белоев, бяха разгледани 27 докладни записки. Съветниците взеха решения в широк кръг от области – управление на общинската собственост, финансово и устройствено планиране, транспорт, социална политика, култура, наука, спорт и европейски проекти.

Сесията днес започна с финансови теми: приети бяха годишните отчети и доклади за дейността на общинските еднолични търговски дружества за 2025 г., взето бе решение за разпределение на дивидент и бяха избрани регистрирани одитори. Одобрен бе и разчетът за финансиране на капиталовите разходи на общината за 2026 г. до приемането на пълен общински бюджет, включително разпределението на средствата от преходния остатък. В транспортната сфера съветниците приеха изменения в устава на „Общински транспорт Русе“ ЕАД във връзка с въвеждането на еврото, взеха решения по европейски транспортен проект в партньорство с Община Сливо поле и утвърдиха механизъм за разпределение на субсидии за превозвачи по междуселищни линии.

Определени бяха и минималните и максималните цени за таксиметров превоз на територията на общината. По темата за общинската собственост, след запознаване с отчета за състоянието ѝ за 2025 г., бяха гласувани решения за придобиване на имот в Средна кула, прекратяване на съсобственост в с. Червена вода, обявяване на придаваеми терени за общинска собственост и определяне на обекти от първостепенно общинско значение. Утвърден бе и ценоразписът за добив и продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост. В социалната сфера Общинският съвет даде съгласие за кандидатстване по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 за подкрепа на уязвими общности.

С допълнително включена точка в дневния ред бе взето и решение за промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга Център за обществена подкрепа (ЦОП) на един административен адрес и Дом за стари хора „Възраждане“ (ДСХ) на три адреса. Сред одобрените решения в областта на културата и спорта се откроява меморандумът за сътрудничество между общината, Русенския университет „Ангел Кънчев“, „Персей“ ЕООД и Регионалния исторически музей за създаване на Дунавски академичен център за аудиовизуално наследство. Зелена светлина получиха също споразумението за временна имерсивна инсталация и фестивална зона на площад „Арена Русе“. Планираният период за старт на дейностите е краят на месец май или най-късно 1 юни, като времето за монтаж е до 7 дни, а за демонтаж е до 5 дни. Характерът на обекта е изцяло временен, демонтиращ се и преносим, без изграждане на постоянни фундаменти и без каквато и да е трайна намеса в терена. Проектът предвижда обособяването на тематична имерсивна инсталация с надуваеми декоративни елементи, сценична и фестивална зони, декоративно и атмосферно осветление, тематични арт елементи и системи за контрол на посетителския поток.

Общинските съветници подкрепиха споразумение за сътрудничество с Българската федерация по водомоторен спорт за организиране на международен шампионат. Събитието ще се състои през месец август тази година на река Дунав при Русе. Очаква се шампионатът да събере състезатели, спортни клубове, гости и любители на водните спортове от страната и чужбина. Одобрена бе и конкурсната процедура за избор на обществен посредник на Община Русе. В устройственото планиране бяха приети задания и разрешения за изработване на подробни устройствени планове за имоти в местностите „Гълъбец“, „Касева чешма“, „Мерата“ и „Бяновица“ в землището на град Русе.

Следващото редовно заседание на Общинския съвет в Русе е насрочено за 25 юни 2026 г.