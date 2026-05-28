ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова се срещна със стажантки в подготовка за еже...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22934816 www.24chasa.bg

Даниел Панов и Иван Демерджиев обсъдиха възстановяването на Велико Търново след наводнението

Дима Максимова

[email protected]

724
Даниел Панов заведе Иван Демерджиев и Николай Николов на Владишкия мост Снимка: Община Велико Търново

Кметът на Велико Търново Даниел Панов запозна в детайли министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев с последствията от голямото наводнение на 22 и 23 май във Велико Търново и общината.

Панов, министър Демерджиев и съветникът му Николай Николов посетиха Владишкия мост в кв. „Асенов", където от снощи ударно се разчиства огромната камара от дървени трупи и наноси, които вълната по Янтра довлече.

Даниел Панов представи щетите от наводнението и в останалите населени места – Дебелец, Присово, Пчелище, Леденик, съобщиха от местната администрация.

Кметът запозна министър Демерджиев на място и с другия голям проблем – свлачището на хълма Трапезица, създаващо значителни неудобства и трудности за кв. „Асенов" и за движението между Велико Търново и Горна Оряховица. Панов подчерта - това е проблем, по който служебната власт не реагира в продължение на три месеца.

Обсъдени бяха необходимите възстановителни дейности по инфраструктурата, засегната от наводнението, както и за мерките за свлачището – краткосрочни с обезопасяване и частично възстановяване на движението и средносрочни – геология и трайно укрепване. Разговорът обхвана и темата за механизмите, чрез които държавата може да помогне, както и последващи мерки за превенция.

Даниел Панов заведе Иван Демерджиев и Николай Николов на Владишкия мост
Панов показва разчистването на огромните дървета затлачени от наводнението под Владишкия мост
Даниел Панов показва свлачището под Трапезица, което от месеци блокира движението
Даниел Панов заведе Иван Демерджиев и Николай Николов на Владишкия мост
Панов показва разчистването на огромните дървета затлачени от наводнението под Владишкия мост
Даниел Панов показва свлачището под Трапезица, което от месеци блокира движението
Даниел Панов заведе Иван Демерджиев и Николай Николов на Владишкия мост
Панов показва разчистването на огромните дървета затлачени от наводнението под Владишкия мост
Даниел Панов показва свлачището под Трапезица, което от месеци блокира движението

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание