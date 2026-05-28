Даниел Панов и Иван Демерджиев обсъдиха възстановяването на Велико Търново след наводнението

Кметът на Велико Търново Даниел Панов запозна в детайли министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев с последствията от голямото наводнение на 22 и 23 май във Велико Търново и общината.

Панов, министър Демерджиев и съветникът му Николай Николов посетиха Владишкия мост в кв. „Асенов", където от снощи ударно се разчиства огромната камара от дървени трупи и наноси, които вълната по Янтра довлече.

Даниел Панов представи щетите от наводнението и в останалите населени места – Дебелец, Присово, Пчелище, Леденик, съобщиха от местната администрация.

Кметът запозна министър Демерджиев на място и с другия голям проблем – свлачището на хълма Трапезица, създаващо значителни неудобства и трудности за кв. „Асенов" и за движението между Велико Търново и Горна Оряховица. Панов подчерта - това е проблем, по който служебната власт не реагира в продължение на три месеца.

Обсъдени бяха необходимите възстановителни дейности по инфраструктурата, засегната от наводнението, както и за мерките за свлачището – краткосрочни с обезопасяване и частично възстановяване на движението и средносрочни – геология и трайно укрепване. Разговорът обхвана и темата за механизмите, чрез които държавата може да помогне, както и последващи мерки за превенция.