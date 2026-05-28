Хванаха 12 шофьори с над 1,2 промила алкохол за един ден

Междинни резултати от специализираната полицейска операция за спазване Закона за движение по пътищата

16 036 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18 951 водачи и пътници. Съставени са 4378 фиша и 460 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 21 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 9 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 12 - с над 1,2 на 1000, един водач е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 4, трима са отказалите тестване.