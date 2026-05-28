Шефът на СДВР: Разбихме депо с над 1 кг кокаин, 2,5 кг марихуана и 1000 хапчета

Арестуван е мъж на 35 години, движел се с мотор

Белият прах бил чист, вероятно се разреждал, преди да стигне до крайния клиент

Депо с различни видове наркотици бе разбито при акция на СДВР в кв. "Княжево" в София днес. Това съобщи директорът на столичната полиция главен комисар Любомир Николов. Акцията е част от операцията срещу наркотиците, разпоредрна от вътрешния министър Иван Демерджиев.

Дрогата е разпространявана през телеграм канали, а дилърите мислят, че по-трудно се стига до тях като избягват личните срещи, каза Николов. И посочи, че в разбитото депо са открити над 1 кг кокаин, над 2,5 кг марихуана и над 1000 хапчета, които са производни на амфетамина.

От началото на акцията, разпоредена от Демерджиев, са изминали 15 дни, а са задържани 331 души, които се занимават с наркоразпространение и употреба на дрога. Има 160 досъдебни производства, 30 са срещу дилъри, повечето са в ареста, посочи шефът на СДВР.

Не си мислете, че след използване на криптирани мрежи сте недосегаеми. След ареста, се изземат устройствата, с които дилърите общуват,и се стига до клиенти и други дилъри, обърна се Николов към разпространителите и ползвателите на дрога.

Обясни, че е задържан мъж на 35 години, който се движел с мотор. Хванат е днес след зареждане и е бил проследен до базата, от която повечето дилъри в канала ползвали, за да се снабдят с дрогата. Ще се изяснява с колко пласьори е работил мъжът, който е с множество регистрации в МВР. Това е неговият настоящ адрес, а в него имало около 15 000 евро.

Цената на кокаина е над 120 евро за грам на дребно. Задържаният прах в депото в "Княжево" е бил с такава честота, че вероятно може да се произведат много дози от него, посочи Николов.

Обясни, че след анализи ще проверят кой зарежда това депо, както и други. Добави, че марихуаната често идва от Испания към България, а кокаинът от Южна Америка. И обясни, че от СДВР с малки дози хващали и малолетни и непълнолетни.