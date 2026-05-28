Дилър опитал да запали фургон с 10 кг. марихуана, 2 кг. кристали, кокаин и друсан чай край Бургас

Крупен наркопласьор е бил заловен от полицията в Бургас по време на специализирана акция в местността "Бадемите" в бургаския квартал Рудник. Иззети са 10 кг марихуана от сорта „Амнезия", 2 кг кристали, 260 гр кокаин и друсан чай, обявиха на извънреден брифинг от ОДМВР-Бургас и Окръжна прокуратура.

Задържаният е мъж на 39-години, криминално проявен и вече осъждан за търговия с дрога.

По време на полицейската акция той опитал да запали фургона, който използвал като депо за наркотиците, стана ясно от думите на началника на „Криминална полиция" към ОД МВР Бургас комисар Иван Малинов.

По данни на разследващи наркотиците са били предназначени за продажба по морските курорти. Стойността на иззетата дрога е около 250 000 евро.

По искане на прокуратурата задържаният е с наложен 72-часов арест. От държавното обвинение ще поискат да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража"., каза наблюдаващият прокурор Мануел Манев.

По време на брифинга окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев обяви нулева толерантност към наркоразпространението.