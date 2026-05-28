ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова се срещна със стажантки в подготовка за еже...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22934942 www.24chasa.bg

Дилър опитал да запали фургон с 10 кг. марихуана, 2 кг. кристали, кокаин и друсан чай край Бургас

Тони Щилиянова

[email protected]

892
Дрогата, открита във фургона-депо край Бургас.

Крупен наркопласьор е бил заловен от полицията в Бургас по време на специализирана акция в местността "Бадемите" в бургаския квартал Рудник. Иззети са 10 кг марихуана от сорта „Амнезия", 2 кг кристали, 260 гр кокаин и друсан чай, обявиха на извънреден брифинг от ОДМВР-Бургас и Окръжна прокуратура.

Задържаният е мъж на 39-години, криминално проявен и вече осъждан за търговия с дрога.

По време на полицейската акция той опитал да запали фургона, който използвал като депо за наркотиците, стана ясно от думите на началника на „Криминална полиция" към ОД МВР Бургас комисар Иван Малинов.

По данни на разследващи наркотиците са били предназначени за продажба по морските курорти. Стойността на иззетата дрога е около 250 000 евро.

По искане на прокуратурата задържаният е с наложен 72-часов арест. От държавното обвинение ще поискат да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража"., каза наблюдаващият прокурор Мануел Манев.

По данни на МВР дрогата е била предназначена за пласмент по морето. А стойността й на свободния пазар била 250 000 евро.

По време на брифинга окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев обяви нулева толерантност към наркоразпространението.

Дрогата, открита във фургона-депо край Бургас.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание