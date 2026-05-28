112 дни е средната продължителност за разглеждане на делата във ВАС за 2025 г.

Сградата на Върховния административен съд (ВАС)

Върховният административен съд и административните съдилища са разгледали над 56 хил. дела през 2025 г. Данните са от отчетния доклад за прилагането на закона и дейността на административните съдилища през миналата година, представен днес пред Висшия съдебен съвет.

Общо 13 033 дела са приключени от съдиите във Върховния административен съд през 2025 г. За 28-те административни съдилища в страната общият брой на приключените дела е 43 337, което е с 3104 дела повече спрямо 2024 г. Увеличението е със 7,72%.

По 93% от делата съдебните актове са изготвени в едномесечен срок. По отношение на продължителността на производствата – 36% от делата са приключили в едномесечен срок, а 37% – в срок от 1 до 3 месеца.

10 142 съдебни акта са изготвени в едномесечен срок, 4189 – до три месеца, а 589 – за срок над 3 месеца. Средната продължителност за разглеждане на дело във ВАС е 112 дни.

Водещ акцент през отчетната 2025 г. е утвърждаването на електронното правосъдие като комплекс от мерки, насочени към ефективното използване на информационните и комуникационните технологии в съдебната система. Продължиха усилията по дигитализация на административното правосъдие, като постоянно се надгражда постигнатото и се разширява обхватът на работа в условията на електронно правосъдие.

През отчетния период приключи и изпълнението на всички дейности по проекта „Цифровизация на ключови съдопроизводствени процеси в системата на административното правораздаване", финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

В резултат беше разработен и внедрен модул, който позволява автоматизиране на процеса по призоваване на страните по административните дела, разглеждани от ВАС и административните съдилища, чрез използването на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) и Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Въведен беше и информационен модул, който дава възможност за дистанционно подаване и получаване на електронни документи по съдебни дела от страните и техните процесуални представители, както и модул за провеждане на дистанционни открити съдебни заседания. Системата позволява на съдебните състави да се произнасят безпрепятствено независимо от местонахождението си.

