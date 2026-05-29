Психолог от ВМА: Децата посягат към дрогата, за да запълнят дефицит. Родителите разбират последни

Употребяващият тийнейджър е раздразнителен и със спад във вниманието и концентрацията

Не го карайте да се чувства виновен. Търсете специалисти, но и за вас!

Държавната агенция за закрила на децата обсъди с водещи лекари от Военномедицинска академия какво причинява употребата на опасни вещества. Събитието е част от Националната кампания на ДАЗД. Доц. д-р Людмила Нейкова - Василева, началник на клиника "Спешна токсикология" и ръководител на катедра "Токсикология" на ВМА представи краткосрочните и дългосрочни ефекти от прием на психотропни вещества.

Участниците в дискусията СНИМКА: Фейсбук

Последните данни на Националния фокусен център за наркотици и наркомании показват, че 18,6% от учениците в страната посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са пробвали марихуана (15,1%) и амфетамини (7,0%). В дискусията за забранените субстанции участваха зам.-председателят на ДАЗД Ивайла Касърова, доц. д-р Стефка Мантарова - началник на Клиниката по нервни болести, токсикологът д-р Шасине Вели и Даниела Лазарова, психолог в Лабораторията за психично здраве и превенция на ВМА. След събитието психологът отговори на въпроси на "24 часа".

- Има ли предпоставки, които подтикват децата в тийнейджърските години да

прибегнат към забранени субстанции?

- Има няколко фактора, които оказват много сериозно отношение към това дали детето иска да да употреби, или не иска да употреби. Първият е семейното положение - какво е, доколко детето се чувства сигурно, прието, чуто и разбрано в семейството. Но това не е единствената причина. Говорим за мода, лесна достъпност, начин да се интегрираш и да покажеш кой си. Това е много типично за тази възраст. Те търсят себе си и това е един от интересните "модерни" начини, по които тийнейджърът може да докаже себе си.

- Много родители, когато разберат, че детето им е прибегнало към такива субстанции, казват „провалихме се". Употребяващото дете провал ли е на родителската отговорност?

- Разбира се, че едни родители не могат на сто процента да контролират децата, но е много важен мониторингът на детето. Първо, детето да е създало добра връзка с родителите. Някои родители се страхуват да говорят за психоактивни субстанции по две причини. Първо, защото смятат, че ако говорят за това, ще събудят любопитството на детето. Но вярвайте, любопитството на детето вече е събудено в училище. Втората причина е, "това на моето дете не може да се случи". Тоест, че децата им са застраховани - те са с една добра успеваемост в училище или са в добро семейство. Това не дава сигурност, че детето няма да посегне.

Експериментирането в тая възраст е много типична и тя е големият бич на възрастта.

- Има ли поведенчески промени, които един родител може да забележи, ако детето му употребява забранени субстанции?

- Това, което обикновено забелязват родителите, е лесната раздразнителност, която по принцип е типична за тази възраст. Но тук говорим за една доста по-изразена, доста по-категорична раздразнителност. Спад на когнитивните функции - памет, концентрация, внимание. Спад на успеха в училище, желание да се откъснат, тотално да се скрият. Това понякога е нормално, но в случаите на "употребяващото дете" става доста по-изразено спрямо обикновеното тийнейджърско поведение.

- Какво бихте посъветвали родителите, какви превантивни мерки да вземат?

- Бих посъветвала родителите още от рано да създават топла връзка с децата. Да има разговори за забранени субстанции още в най-ранна училищна възраст, втори-трети клас вече да се говори за децата - те вече са чули за наркотиците. Да не се страхуват да говорят, да обясняват.

Много е важно да не се говори по назидателен начин, а по информативен. На децата не трябва да се говори "отгоре", а да се слезе на тяхното ниво. Другото, което съветвам родителите, е да имат мониторинг на децата. Няма лошо от време на време да се пускат тестове и това няма да наруши кой знае колко отношенията. Важно е, защото обикновено родителите са последните, които разбират, че детето им употребява. Първо разбират приятелите, след това комшиите, преподавателите и последни родителите, въпреки че живеят на едно място с детето.

- А какво бихте посъветвали родители, които вече имат този проблем в семейството? Как трябва да се постъпи с едно дете, което е започнало да употребява наркотици?

- Да се търсят специалисти, но не само за детето си, самите те да се консултират със специалисти - лекари, психолози. Да инвестират в посока на подобряване на комуникацията с детето и със сигурност да не го осъждат. Не е добре да го карат да се чувства провалено и пропаднало, изключено от семейната единица, подкрепата е ключова. Родителите не трябва да бъдат рестриктивни и много ограничаващи, защото пък това подклажда желанието на децата да докажат едно опозиционно поведение и да посегнат отново.

- Коя е най-засегнатата възрастова група на деца, прибягващи до такива субстанции?

- Трудно е да отговоря на този въпрос. За съжаление, много голям процент от младите хора (и не толкова младите), влизат в кабинета ми не заради зависимост, а заради някакво тревожно или депресивно състояние. В повечето случаи в детските години са злоупотребявали с психоактивни вещества, които са довели до отключването на тези разстройства или психични състояния, които ги водят при мен. Така че не съм сигурна как точно да Ви отговоря на този въпрос, но обикновено 16-17, когато нито са риба, нито са рак. Тогава са най-застрашени.

Децата много бързо стават психологически зависими, а след това и развиват физическа зависимост. Те прибягват до психоактивни вещества, за да си докарат едно приятно преживяване. Обикновено харесват повече определен наркотик, който запълва нещо дефицитно в тях - субстанциите са лекарство за нещо, което им липсва. Възрастта е много типична с това, че детето иска да открива света и да пробва от всичко, а едновременно с това има силна нужда да се почувства разбрано и прието.

CV:

Даниела Лазарова е бакалавър по психология от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" и магистър по клинична психология от СУ „Св. Климент Охридски". Притежава сертификат за психодрама - терапевт от Институт по психодрама, както и специализация по когнитивно-поведенческа психотерапия. Интересите ѝ са насочени в областта на психологичното консултиране, индивидуалната и груповата психотерапия, психодиагностиката и кризисните интервенции.