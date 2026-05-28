Студенти от НБУ се запознаха с работата на Столичния инспекторат

Столичният инспекторат посрещна студенти от Нов български университет в рамките на практическа беседа, насочена към запознаване с реалната работа на институциите, възможностите за професионално развитие и спецификите на контролната дейност в общинската администрация. Инициативата е част от усилията на директора на Инспектората д-р Павлин Коджахристов да насърчава интереса на младите хора към общественозначими професии, да предоставя реален досег с практиката и да представя възможностите за кариерно развитие в сферата на обществения ред, контрола и управлението на градската среда.

По време на срещата студентите се запознаха с ролята на Столичния инспекторат като ключова контролна структура в Столична община, с ежедневната работа на инспекторите на терен, както и с основните направления на дейност – контрол по чистотата и поддържането на градската среда, нерегламентираното изхвърляне на битови, строителни, едрогабаритни отпадъци и земни маси, нерегламентираната търговска дейност, работата по сигнали, постъпващи от граждани, както и други контролни дейности в рамките на своите компетенции. Акцент бе поставен и върху взаимодействието между Столичния инспекторат и останалите структури на Столичната община при разрешаването на конкретни казуси в градска среда.

Директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов е преподавател в Нов български университет по дисциплините „Конституционно право и защита правата на гражданите" и „Опазване на обществения ред". Д-р Коджахристов е експерт в областта на сигурността с над 30 години опит на ръководни позиции. Той е доктор по криминология и главен асистент към Юридическия факултет на Русенския университет, с дългогодишен преподавателски опит като хоноруван лектор в редица български висши училища.

Срещата имаше за цел да надгради теоретичната подготовка на студентите чрез пряк досег с работата на институциите и да даде по-широка перспектива за начина, по който функционира местната власт и се осъществява координацията между отделните звена в управлението на един голям град.

В беседата участие взеха заместник-кметът на Столична община в направление „Сигурност" доц. д-р Лъчезар Милушев, заместник-кметът в направление „Околна среда" инж. Николай Неделков и старши инспектор в сектор „Общинска полиция" Кирил Пейчинов. Всеки от тях разказа за своя професионален път и практическия опит, довел го до настоящата позиция, като акцент бе поставен върху реалните предизвикателства в работата на институциите и необходимостта от ефективна координация между тях.

Доц. д-р Лъчезар Милушев, експерт с дългогодишен опит в сферата на сигурността и антитероризма, представи по-широкото разбиране за сигурност в съвременния град – от обществения ред и превенцията на престъпността до влиянието на екологичните, социалните и инфраструктурните фактори върху качеството на живот. Той акцентира върху значението на взаимодействието между местната и държавната власт като ключов фактор за по-ефективна превенция и сигурност в столицата.

Инж. Николай Неделков разказа за професионалния си път, започнал именно от Столичния инспекторат, където стартира кариерата си като инспектор, преминавайки през различни експертни и ръководни позиции до заместник-кмет с ресор „Околна среда". Той представи екологичната сигурност като неразделна част от управлението на града и подчерта значението на добрата организация на процесите, свързани с чистотата, управлението на отпадъците и опазването на градската среда.

Кирил Пейчинов, с дългогодишен професионален опит в системата на МВР и участие в специализирани операции, представи работата на „Общинска полиция" като структура, осъществяваща ежедневна координация със Столичния инспекторат и останалите общински звена. В разговора със студентите той акцентира върху необходимостта младите специалисти да трупат практически опит още по време на обучението си и подчерта динамиката и отговорността на работата в системата на сигурността.

„Теорията е важна основа, но истинското разбиране за работата на институциите идва чрез практиката. Именно затова искаме младите хора да имат възможност да видят отблизо как функционират системите, как се вземат решения и какво реално стои зад управлението на един голям град", посочи д-р Павлин Коджахристов.

Практическата беседа е част от усилията на Столичния инспекторат за изграждане на по-тясна връзка между академичната среда и институционалната практика, като предоставя на бъдещите специалисти възможност да се запознаят отблизо с работата на институциите, които управляват града, предизвикателствата на контролната дейност и възможностите за професионална реализация в общественозначими сфери.