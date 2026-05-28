Полицията проверява офисите на фирмата инвеститор в „Баба Алино”

Полицията проверява офиси на фирмата инвеститор в местността „Баба Алино". Изземват се документи и се разпитват хора.

Преди дни при акция на полицията и Oбщината стана ясно, че в местността, която се намира край Златни пясъци, има 104 незаконно построени сгради, изградена инфраструктура, трафопостове и цели улици.Темата за строежите беше основен фокус и на днешната сесия на Общинския съвет и провокира остри спорове и взаимни обвинения, основно около това кой е отговорен за допускането на строителството. Общинските съветници настояха за изслушване на кмета на Варна Благомир Коцев, който от своя страна подчерта, че строителството е започнало много преди началото на неговия мандат. Според него сигнали са подавани към ДАНС и Прокуратурата, като там са изчезвали, съобщава Нова телевизия .

Междувременно коментар дойде и от вътрешния министър Иван Демерджиев, който беше категоричен, че ще бъде извършена щателна проверка на всички институции, включително и на полицейски служители.„През 2023 година са издадени всички търпимости, на базата на които започва цялото това строителство", каза Благомир Коцев. „На снимки се виждат стотици отсечени дървета. Също така има констативни протоколи от Държавно горско стопанство, които удостоверяват тази сеч. Виждат се основи на къщи още 2023 година. Ние разбираме чак година по-късно за това какво се случва там, когато сме сезирани за първи път", каза Коцев.

„През април месец 2024 година постъпва искане от корпорацията за допускане на ПУП на тази територия. Тоест Коцев е знаел още от 2024 г. Документът, който прави допускането, е от януари 2025, а преди една седмица искаха на експертен съвет да приемат готовия ПУП. На практика не е предприел абсолютно нищо да спре тези строежи", каза бившият кмет Иван Портних.

„Там има хора, които са решили по някакъв начин да установят собствен ред и да създадат собствени закони на територията на Република България - нещо, което няма да толерираме и много бързо ще му сложим край. Има и хора от общината и държавни институции, които очевидно са им съдействали в това отношение и ще бъде взето отношение по всички тези линии. Разбира се, ще проверим и действията на полицейските служители", заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.

„Единственото решение в момента на този проблем е Община Варна да изчисти гората", каза земеделският министър Пламен Абровски.