Премиер и министри вече без лимит за отлагането на отговори към депутати

Депутатите ще имат 48 часа преди пленарното заседание да се запознаят с доклада на водещата комисия

Не мина идеята на ДБ при второ четене на закони докладите да не се четат в пленарната зала

Въпреки критиките за създаване на чадър над кабинета, мнозинството остави изпълнителната власт да отлага без лимит отговорите на парламентарни питания и въпроси. До момента в правилника за работа на депутатите имаше текст, според който министър-председателят, вицепремиерите или министрите може да отложи устен отговор на питане поради болест, командировка извън страната или при неотложни случаи, но не повече от два пъти. Премахнато бе и изискването, според което изпълнителната власт бе длъжна да се обясни в 10-дневен срок пред депутатите, ако не отговори в срок на въпрос от народен представител - до сега такъв текст имаше, но не бе използван. Гласуването по темата "Парламентарен контрол" стана 9 часа и половина след началото на днешния пленарен ден.

По време на дискусията Стою Стоев от ПП предупреди, че съкращаването на времето за обществени обсъждания няма да подобри законодателния процес. Повод за думите му бе идеята на ПБ постоянните комисии да разглеждат законопроектите не по-рано от 48 часа от получаването им, освен ако не бъде решено друго. До сега срокът бе 72 часа.

Имаше идея да се ореже и времето, за което законопроектите, заедно с доклада на водещата комисия, на която са били разпределени, се предоставят на народните представители - вместо досегашните 72 часа да е 24 часа преди началото на пленарното заседание, на което ще бъдат разгледани. Същият срок, ако Народното събрание не реши друго, се прилага и за разглеждане на законопроектите за второ гласуване.

След дълъг дебат, близо 9 часа след началото на работния ден, в крайна сметка "Прогресивна България" реши да направи частичен компромис и се спря на 48-часов срок, което бе прието от залата.

Шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов отговори на възражения, свързани с оценката на въздействието на законопроекти и възможността за субективност при преценката от страна на председателя на НС. "Народен представител, който има самочувствието да внася законопроекти, трябва да обърне сериозно внимание за качеството, няма нищо неуместно в искане на оценка на въздействието, която отговаря на стандартите. Преценка на председателя е доколко един законопроект трябва да се върне, защото не отговаря на реквизитите", настоя депутатът.

"Правят се внушения, че ще се намали драстично срокът за цялата процедура от внасяне на законопроекти на първо четене до приемане на второ. Намаляваме само някои срокове и те са свързани най-вече със спешността, която определени обстоятелства налагат, както и с различната адаптация към динамиката на политическия процес. Но намаляваме времето от доклада до разглеждането в зала, целият процес между първо и второ четене остава същият. В рамките на 5 дни няма да изплюем един закон като на конвейр", увери Витанов. И добави, че намалението на сроковете можело да се случи само по изключение.

На второ четене всеки може да говори колкото иска по каквито иска въпроси, каза депутатът. "Ако имате изказвания по повече от един член, ви се събира времето, 3-те мин. са повече от достатъчно, никой не може да ги оползотвори", настоя шефът на парламентарната група на ПБ.

3-дневен вместо досегашните 7 дни преди гласуване в зала става срокът за изготвяне на доклад след изслушване на кандидатите за органи, които се избират от НС. Витанов подчерта, че промяната е за моменти, в които е минала цялата процедура - със становища, изслушване на заинтересовани лица. "То се е точило 2-3 седмици, месец. И намаляваме процедурата след като всичко е станало публично, темата се е дъвкала както в зала, кулоари, медии, с месеци. Намаляваме само времето от получаване на доклада в гласуването. Няма нищо драматично", каза още Витанов.

Атанас Славов от ДБ подчерта, че комисията, която провежда изслушвания при избор на кандидати за определени органи, изпраща запитвания до редица институции и изисква справки, за които също текат срокове - от ДАНС, от Сметната палата и т.н.

Освен това според него ще се спести повече време за парламентарен дебат ако четенето на доклади от комисиите бъде изключено от работата в пленарната зала.

"Цял ден слушахме ПБ да говорят, че искат по-голяма ефективност на НС, на този фон отхвърлят нашето изключително важно предложение на вторите четения на доклади да не се четат от трибуната, а да са за сведение", заяви Мартин Димитров от ДБ. Депутатът обясни, че докладът за бюджета след няколко месеца ще се чете между 4 и 6 часа. А ако се приеме предложението на ДБ, щяло да се спести време - депутатите щели да си имат текстовете и да знаят какво да се прави. ПБ се борели за намаление на времето за говорене с няколко минути, вместо да оптимизират работата с часове. Димитров прогнозира, че Константин Проданов можело да припадне докато чете доклада на бюджета, и да го заместят 2-3 колеги, защото и това се било случвало.

Димитър Петров от "Прогресивна България" каза, че отпадането на доклада можело да се окаже конституционно недопустимо, а обществеността, както и някои депутати се запознавали с предложенията точно през изчитането на доклада преди второ четене.

Мартин Димитров от ДБ репликира, че и преди е имало такава практика и поиска да получи пример, в който се е установил такъв проблем след липса на изчитане на доклад. Има десетки законопроекти по стотици страници, преценете до каква полза за НС води тяхното изчитане, всеки от нас има таблет или компютър, за да ги прочете, продължи да настоява той.

Цончо Ганев от "Възраждане" предупреди, че докладът по второ четене е както за присъстващите в зала, така и за хората, които следят какво се случва дистанционно - не всеки имало как да си отвори пидиеф. Той настоя, че докладите трябва да са задължителни, дори и в съкратен вариант, за да е ясно кой каква позиция е защитил. Управляващите достатъчно съкратиха всички фази, настоя зам.-председателят на "Възраждане".

Мирослав Иванов от ПП заяви, че скъсените срокове го смущават въпреки обещанията на мнозинството да се откаже от 24-те часа и да ги направи 48, вместо досегашните 72.

Стоев видя и предоставяне на индулгенция в текст, който дава възможност на министрите да не отговарят на парламентарен контрол.

Говорителят на ПБ Антон Кутев увери, че голяма част от промените в правилника следват правила от времена, в които правилникът е работел доста добре. "В последните няколко народни събрания успяхте да свалите рейтинга до 7%, вече НС има 20%. Не е много, надяваме се на много повече. Именно правила, които внесохте и защитихте в предни НС, доведоха до тези 7%. Сега искаме да се освободим от този 7% рейтинг. Това, което правим, съдейки по резултатите до момента, води до повече доверие в НС", настоя депутатът.

"Не съм убеден, че ако накараш премиер и министри да отговарят ад хок на въпроси, за които не са подготвени, помага. Трябва да говорят, когато са много подготвени и това, което казват, е отговорно направено", заяви Кутев. А Стоев напомни, че въпросите са изпратени предварително и може да им се отговори писмено или устно.

Лидерът на "Промяната" Асен Василев изтъкна, че 2 пъти е бил министър в редовен и толкова в служебен кабинет, и нито веднъж не си е позволил да не се яви да отговаря на въпроси. "Бе въведена практиката да има блиц контрол, което е запазено, слава Богу", добави той. И обясни, че такава била практиката както при шумни групи, при такива, които си правели шоуто, говорели лъжи или правели безобразни личностни нападки, засега разговорът вървял сравнително професионално. Той настоя, че е здравословно изпълнителната власт да участва в дискусията в зала. "Когато изпълнителната власт избяга от залата, дискусията се премества на площада, а това е нездравословно за страната", добави лидерът на ПП.

Василев настоя да не се създава илюзия у изпълнителната власт, че може да избяга от обяснения в пленарната зала - идеята била да се изяснят проблемите. "Затова е измислен парламентът - да няма революция. Във Франция са го разбрали по трудния начин", каза депутатът.

Явор Гечев смята, че оптимизациите в правилника били нужни, защото има случаи, в които правилникът се четял както дявола чете евангелие.

Възраженията на ПП бяха свързани с идеята на ПБ от правилника да отпадне текста, че министри могат да отлагат въпрос поради заболяване или неотложни причини до два пъти, както и премахването на изискването премиерът или министрите да се явят в парламента до 10 дни ако не отговори на депутатски въпрос или питане в определен срок (10 дни след получаване на въпроса, според стария правилник - б.р.)

Росица Кирова от ГЕРБ призна, че макар и да не е прилаган текстът за 10-дневния срок, в който изпълнителната власт е трябвало да обясни защо не е изпълнила задължението си за отговор, той е служил за превенция. Кирова отбеляза, че точно заради съществуването му, никога не се е налагало да привикват премиер или министри - заради наличието му, всички отговаряли. Затова депутатката настоя текстът да остане, за да има дисциплиниращ ефект. Тя защити и наличието на ограничението от две отлагания или неяваване на отговори.

Създадохте редица буфери да пазите изпълнителната власт, това го виждат и слепците, обвини колегите си от "Прогресивна България" Йордан Иванов от ДСБ.

Очаквайте подробности