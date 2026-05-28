Подсъдим за смъртта на работник на строеж в Пловдив отрича вина, разпитват 46 свидетели

Джевжет Мехмедов от асеновградското село Жълт камък иска да се разбере какво точно е станало

46-има свидетели ще бъдат разпитани по делото за смъртта на работник, паднал от шестия етаж на строеж в Пловдив, защото подсъдимият отказва да признае вината си. "Моите съболезнования от сърце, но искам да се изясни какво е било", обърна се към близките на загиналия Георги Василев Джевжет Мехмедов от асеновградското село Жълт камък. Той е обвинен, че не е осигурил на Василев безопасни условия на труд.

Инцидентът стана на 3 април 2024 г. Строежът в район "Западен" бил завършен и трябвало да се почисти. Джевжет Мехмедов наел няколко души за това и ги изпратил на обекта, който обаче не бил обезопасен. Василев не бил инструктиран как да се пази, качил се да работи на шестия етаж и паднал в асансьорната шахта. Загинал на място.

Прокурорът по делото Галин Гавраилов предложи да бъдат разпитани само тази част от свидетелите, които имат пряко отношение към инцидента, но Мехмедов не се съгласи.

Така изслушванията започват на 26 юни т. г.