Демерджиев: Грозно използват Курбан Байрам, за да се крият от закона, не делим хората по етнос

"Проверката на законността не е репресия, не делим хората по етнос и религия".

Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по повод напрежението около разпитите на кмета Ерол Мюмюн за злоупотреби с обществени поръчки. Това стана, след като лидерът на ДПС Делян Пеевски обвини управляващите в репресии срещу мюсюлманите на празника Курбан Байрам. Ето какво пише министър Демерджиев:

"Обръщам се директно към българските мюсюлмани в тези свещени за вас дни.

Грозно е и политически нечистоплътно, някои хора да използват Курбан Байрам, за да се скрият зад него от закона. Докато вие отваряте сърцата си за мир и добросъседство, политически играчи се опитват да отворят „етническата карта", за да създават страх.

Проверката на законността не е репресия - тя е уважение към всеки честен данъкоплатец, независимо дали се моли в църква или в джамия.

България е пример за цяла Европа - единственият истински модел, където християни и мюсюлмани живеят като братя. Но законът е един за всички. Всеки кмет е длъжен да бъде честен пред хората си, а органите на реда са длъжни да проверяват, когато има съмнения за допуснати нарушения или извършени нарушения. Никой пост и никоя вяра не са имунитет срещу истината. Да си равен пред закона не е наказание, а висша форма на свобода. Всичко останало са манипулации на слаби хора, които искат да ви държат заложници на собствените си грешки.

МВР не дели хората по етнос, пол, религия и т.н., а на такива, които спазват закона, и такива, които мислят, че са над него. Времето на недосегаемите свърши! Бъдете спокойни, мирът в България е непоклатим, защото се гради върху справедливост, традиции и взаимно уважение, а не върху политически сделки и манипулации!"