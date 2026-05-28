Районен съд – Лом отстрани кмета на Община Лом от длъжност

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

На 28 май 2026 година, в открито съдебно заседание, Районен съд – Лом отстрани Ц. П. Ц. от заеманата от него длъжност „кмет" на Община Лом, Област Монтана.

Пред Районен съд – Лом делото е образувано по искане от Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Лом, за вземе на мярка за процесуална принуда – отстраняване от длъжност на Ц. П. Ц. от заеманата от него длъжност кмет на Община Лом. Срещу него е повдигнато обвинение за това, че на 15 април 2026 година в административна сграда на общинско предприятие „Чистота", гр. Лом, в качеството си на длъжностно лице – кмет на Община Лом, при и по повод изпълнение на служебните си задължения, предложил имотна облага – по 50 евро на 21 работници на предприятието, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия, както и в полза на кандидат за народен представител с определена преференция във връзка с изборите за народни представители, насрочени за 19.04.2026 г.

Производството е по реда на чл. 69, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), съгласно който „в досъдебното производство съответният първоинстанционен съд се произнася по искане на прокурора еднолично в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник."

В съдебната зала представителят на прокуратурата обяви, че на организираната среща в предприятието са присъствали около 40 човека, разпитани и установени са двадесет и двама. Заеманото от обвиняемия положение е такова, че би могло да повлияе на свидетелите, тъй като предприятието е част от структурата на Община Лом, в правомощията на кмета е да назначава и освобождава директора на това общинско предприятие. От наличието на йерархична зависимост може да се изведе тезата, че обвиняемият, ако продължи да е „кмет" на общината може със поведението си да влияе на свидетелите, които вече са разпитани, включително и пред съдия. Общинската администрация може безпрепятствено да изпълнява функциите, които са й вменени и да развива дейностите, които е започнала, дори и Ц. П. Ц. да бъде отстранен от длъжност.

Защитата на обвиняемия внесе в съда писмени доказателства – заповеди за отпуски на кмета на общината за периода, в който е извършено деянието, и документи за назначаване и заповеди за освобождаване на служители в общинското предприятие от директора на самото предприятие. Според адвоката му не е налице третата предпоставка, визирана в разпоредбата на чл. 69, ал. 1 от НПК, тъй като по делото няма доказателства, че служебното положение на обвиняемия и пребиваването му на местоработата му би затруднило разследването, тъй като до този момент той е съдействал на разследващия орган. Не може да се направи обоснован извод, че той върши действия с тази цел и че пречи на разследването.

След като се запозна с всички материали по делото и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, Районен съд – Лом уважи искането на Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Лом и отстрани от длъжност „кмет" на Община Лом Ц. П. Ц. Според съдебния състав са налице всички предпоставки за отстраняване на обвиняемия от длъжност. Той е привлечен като обвиняем за тежко умишлено престъпление от общ характер, което се наказва с „лишаване от свобода" от 2 до 7 години и глоба от 10 000 до 30 000 лева. Деянието е извършено по повод работата му, макар и не пряко свързана с дейността на кмета, склонен е към поведение, което би компрометирало разследването, в частност въздействие върху служители. Налице е и последната предпоставка – съществува реална опасност чрез служебното си положение да създаде пречки за обективното, всестранното и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.

Определението подлежи на обжалване или протестиране в тридневен срок пред Окръжен съд – Монтана.