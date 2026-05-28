Наркозависимият Кристиан - личната трагедия на фамилия Назарян

Братът на Рая Назарян е в ареста, осъждан е 4 пъти за наркотици

От дни неофициално циркулира новината за Назарян. Проверка на "24 часа" неофициално потвърди преди време, че той е арестуван, но не е дилър, а има години тежка наркотична зависимост

Обърканият живот на 43-годишния мъж, брат на депутатката Рая Назарян, е една от семейните трагедии, които тя преживява. Преди десетилетие прекъсва контакта със своя брат. Семейството неуспешно се опитва да му помогне да се дистанцира от дрогата. Няколко пъти мъжът е бил подлаган и на лечение по настояване на семейството.

Според близки бащата е открил сина си Кристиан в изключително тежко състояние под въздействие на наркотици. Мъжът е бил откаран в болница.

Кристиан Назарян, братът на бившия председател на Народното събрание Рая Назарян, е в ареста по обвинение за придобиване, държане и разпространение на наркотици, стана ясно официално от съобщение на Варненския апелативен съд на 28 май.

Варненският апелативен съд потвърди задържането под стража на 43-годишния мъж, обвинен в наркопрестъпление. Кристиан Н. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 21 май във Варна е придобил, държал с цел разпространение 29.97 грама фентанил, 0.33 грама марихуана и хероин, и че на същата дата е разпространил на друг мъж хероин.

Според прокуратурата мъжът е част от активния криминален контингент, което се потвърждава и от справката му за съдимост. В случая му е повдигнато обвинение за престъпление и в трите форми на деянието: придобиване, държане и разпространение. Иззети са различни по вид и в сериозно количество наркотици.

Настоящото деяние е извършено в изпитателния срок на предходни присъди, повечето от които свързани с употреба на наркотични вещества и с управление на МПС след употребата им. Осъждан е 4 пъти, като отделните наказания са били групирани от Районния съд във Варна и е било определено общо най-тежко наказание - 1 година с 3 години изпитателен срок.

Адвокатите на Назарян поискали по-лека мярка за неотклонение, като изтъкнали "влошеното здраве на обвиняемия".

Производството за определяне на мярката му за неотклонение пред Окръжния съд е разгледано в болнично заведение, където той е бил настанен.

В днешното съдебно заседание адвокатите представиха допълнителна медицинска документация, както и епикриза от приключилата вчера хоспитализация.

Съставът на Апелативен съд – Варна, обаче намира, че първата инстанция е обсъдила всички обстоятелства, относими към определянето на вида на мярката за неотклонение и така мъжът остава в ареста.

Сред опасностите обвиняемият да извърши престъпление е установяването на поне четири души, които са купували наркотици от него.

По отношение на медицинските съображения съдебният състав взе предвид изготвената съдебно-медицинска експертиза. В нея не се констатират заболявания, които да пречат на пребиваването в местата за задържане, съобщават от пресцентъра на прокуратурата във Варна.