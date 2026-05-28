Щети от нападения на мечки ще се заявяват и доказват пред горските

Щети от нападения на мечки ще могат да се заявяват в регионалните дирекции по горите, като ще трябва да се представят и доказателства за пораженията. Това е част от промените, направени от екоминистерството в Закона за биологичното разнообразие и публикувани за обществено обсъждане. Така за първи път в закона се разписва по-конкретна процедура за подобни случаи. Предвижда се още екземпляри да могат да бъдат изпращани за лечение в спасителни центрове, зоопаркове или регистрирани центрове за размножаване.

Зоологически градини, осъществяващи дейност без лиценз или с изтекъл такъв, са длъжни да затворят за посещения до издаването на валидно разрешение, предвиждат други промени в закона. По последни данни у нас има 15 зоологически градини. На лицензиране подлежат всички, в които се отглеждат и показват пред публика повече от 10 диви животински вида, както и специализирани аквариуми, в които се отглеждат и показват повече от 20 вида животни.

Според новите текстове кандидатът, който иска да си изкара разрешително, трябва да подава заявление в Министерството на околната среда и водите, придружено от цял пакет документи и информация за начина на работа на обекта. Това са доказателства за собственост или право на ползване на терена, описание на организационната структура, информация за квалификацията и професионалния опит на персонала, както и стратегия за развитие на зоопарка.

Изисква се и подробен план на колекцията с актуалния брой и видове животни, размера на пространствата, в които се отглеждат, както и информация какви нови животни се планира да бъдат включени през следващия лицензионен период.

Нови ограничения се въвеждат и за търговията и държането на защитени видове. В текстовете изрично се добавя забрана за държане, излагане на публични места и размяна в интернет на екземпляри от защитени животни. Досега законът не съдържаше толкова подробно изброяване на онлайн търговията и публичното показване. Разширяват се и правилата за действие при намерени ранени или мъртви животни от защитени видове.

За първи път подробно се урежда и какво се случва с намерени мъртви делфини или акули по Черноморието - тяхното премахване ще се извършва от съответната община след разрешение по законов ред.

Към плановете за действие вече изрично се добавят “инвазивни чужди видове”, като ще трябва да се описват вредните им въздействия и мерките за тяхното ограничаване или премахване.

Разширява се и забраната за използване на неселективни средства за улавяне и убиване на животни. Добавя се и нов по-широк текст - под ограниченията вече попадат и методи, способни да предизвикат безпокойство, изчезване или увреждане на популацията на даден вид в определен район. Освен това се разширява и обхватът на забраната за използване на моторни превозни средства за преследване, залавяне и убиване на животни.