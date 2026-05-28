Бащата на загиналата Ивана: Дъщеря ми е насилвана и убита

"Дъщеря ми е насилвана и убита! Какво е преживяло това дете! А съдът пусна на свобода убиеца й! Нямало доказателства! Истината е една и тя ще излезе наяве!" Това каза разгневеният бивш полицай Стойне Стойнев, бащата на 16-годишната Ивана, която бе намерена мъртва след домашен купон с трима младежи, паднала пред блок в кв. „Струмско" в Благоевград, в нощта на 23 срещу 24 май. Бащата има снимки, които показват, че върху детето му е упражнено насилие преди смъртта.

Стойнев твърди, че това е било заключението и на съдебния лекар. "Всички ще си получа заслуженото! Вижте профила на Александър, който бе задържан и пуснат след това в приложение на Инстаграм. Там става ясно всичко! Той е последовател на онзи, който беше обезобразил Дебора!", допълни гневният баща.

Семейството организира бдение в петък от 18 ч. пред Съдебната палата в Благоевград. "Това няма да е протест, а ще е "за" - като общество да се събудим и да опазим децата си. Да направим държавата нормално и сигурно място за тяхното бъдеще, за да не погребваме децата си едва на 16 години", заяви бащата.

В четвъртък Окръжният съд в Благоевград пусна на свобода, без никаква мярка, обвинения в умишлено убийство на Ивана студент Александър Георгиев поради липса на достатъчно доказателства, които да го уличат в извършването на тежкото престъпление.

Окръжен съд – Благоевград излезе днес с официална позиция по обществено значимия случай по искането за мярка за неотклонение във връзка със смъртта на момичето. "Правосъдието се основава на доказателства, а не на обществен натиск, мнения и емоции. Окръжен съд – Благоевград отчита високата обществена чувствителност по случая и изразява съпричастност към близките на починалото момиче. Съдебният акт, постановен в производството по мярката за неотклонение от вчерашния ден, не предрешава въпроса за вината на обвиняемия. Съгласно закона съдът е длъжен да преценява наличието на конкретно установените в НПК предпоставки за налагането на мярка за неотклонение въз основа на събраните до настоящия момент доказателства от страна на прокуратурата и разследващите органи в досъдебното производство. В конкретния случай съдебният състав е приел, че към този етап липсват достатъчно данни, които да обосновават задържането на лицето. При събиране на нови доказателства прокуратурата разполага с процесуалната възможност отново да поиска определяне на мярка за неотклонение, включително и най-тежката такава", се казва в позицията на съда.