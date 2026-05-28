Благомир Коцев: Скоро ще има акт за разрушаване на "Баба Алино"

Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплекс край Варна. Това обяви кметът на града Благомир Коцев.

По-рано жандармерия влезе в незаконния град край Варна, наречен комплекс "Баба Алино". По думите му всички институции са замесени и активно подпомагат схемата, при която украинската групировка КУБ е построила комплекса.

До момента няма официална информация дали има задържани служители на украинската компания, свързана със строежа.По-рано разследващи полицаи влязоха и в офиса на строителната фирма, който се намира в центъра на Варна. Засега не е ясно дали са иззети документи, свързани с незаконното строителство. По-рано днес кметът на Варна Благомир Коцев беше изслушан по темата на заседание на Общинския съвет.

Разразилият се скандал с незаконните къщи и жилищни кооперации, изградени върху близо 100 декара горска територия в местността „Баба Алено" край Варна, не стихва. Започнаха мащабни проверки от страна на държавата, последваха и политически обвинения. Сигнали за незаконна сеч и строителство са подавани преди години, но не е имало адекватна реакция и не са предприети действия. Днес на общинска сесия във Варна беше изслушан кмета Благомир Коцев. Той отхвърли всички обвинения, че неговият екип е отговорен за незаконното строителство в местността „Баба Алено".

Мащабната схема е започнала преди три години. Удостоверенията за търпимост, които са 3, са издадени от Район „Приморски" по време на предишната общинска администрация и управлението на ГЕРБ, каза Благомир Коцев. 21 от сградите са узаконени с фалшиви документи, които не отговарят на реалната ситуация на терен, допълни той.

"И когато ние разбираме и се опитваме да я спрем, всички други институции помагат тя да се случва. И сами разбирате, че в условията на предишното редовно правителство ние нямаше как сами да се борим с цялата тази гигантска машина. Тоест някой е фалшифицирал документи на базата, на които са издавани нотариални актове. Тук е много дълбока заешка дупка и много трябва да се работи.", каза Коцев.

Бившият кмет на Варна Иван Портних, сега общински съветник от ГЕРБ, заяви, че по време на неговия мандат там не се е извършвало никакво строителство.

„Строителството започва, когато Коцев встъпва в мандат, при което заваляват сигналите от граждани, от неправителствени организации, от политически партии. И на всяка една сесия от Общинския съвет в продължение на три години се задава един и същия въпрос към Коцев, какво се случва там, но той не дава отговори."

Стоян Петков от общински съвет от ПП ГЕРБ – Варна също коментира казуса.

„Аз, като временно изпълняващ длъжността главен архитект съм издал заповед, с която съм отнел правомощята на всички районни кметове. И тук най-отговорно да кажа, че ако е имало наченки за злоупотреба със служебно отношение, по една или друга причина, с моето действие, аз съм прекъснал на 07.07.2023-та и ако тези удостоверения са били по някакъв начин замислени, като някакъв вид схема, то са блокирани."

Според председателя на Общинския съвет Христо Димитров, по чието искане беше изслушан днес Благомир Коцев, кметът и екипът му са били подложени на натиск. Днес разследващи и служители на полицията влязоха сградата, където се намира офиса на украинската фирма, построила сградите в местността „Баба Алено", за да търсят незаконни документи за строежа. А живеещите в спорните имоти са притеснени.