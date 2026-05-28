Потвърдено: в “Младост” ще има 22-етажна сграда (Обзор)

Съветниците я пуснаха за втори път, кметът Терзиев ще преговаря да е с по-малки обеми

В софийския район “Младост” ще се строят 22 етажа въпреки протестите на хората.

Мнозинството в Столичния общински съвет преодоля ветото, наложено от кмета Васил Терзиев. Така за втори път потвърди, че на бул. “Ал. Малинов” ще се извиси 75-метрова сграда.

Против бяха от “Спаси София”, ПП-ДБ, “Възраждане”, Войслав Тодоров от БСП и независимата Ваня Григорова.

Става дума за терена до метростанция “Ал. Тодоров - Балан” от близо 5,8 дка. Той е съсобственост между Столична община (тя притежава 43,20%), “Софийски имоти” (49,02%) и частни лица, които имат само 7,78%. Тоест

92% е общинска собственост

По предложение на кмета на “Младост” Ивайло Кукурин на 30 април СОС одобри да се учреди право на строеж срещу обезщетение от 26% от обектите в бъдещата сграда. Той иска в тях да се премести районната администрация. При гледането на доклада преди месец обезщетението бе увеличено на 30%. Заради недоволството на жителите на “Младост” Терзиев го върна на общинските съветници за ново обсъждане, сега обаче те отново го приеха.

“Всичко, което зависи от правомощията на кмета, съм го направил - върнах доклада. Това, което се случи в зала, беше липса на желание да се изговорят реалните проблеми и много популизъм. Оттук нататък разговорът трябва да бъде дали може да се намали предвиденото застрояване там”, коментира Терзиев.

Той обясни, че това, което също зависи от неговите правомощия, е

да се изготвят цялостни устройствени планове за територията

- не обект по обект, а за цялото бъдещо застрояване по протежението на бул. “Ал. Малинов”.

Столичният кмет увери, че разбира протестите на хората, но “част от проблема е, че те биват подхранвани с абсолютно невъзможни неща”. Давали се примери как е направено в Прага, във Виена. “Да, но там е имало градоустройствена мисъл десетилетия наред. Хората са мислили, когато е правена

реституция, безобразни заменки,

раздавани са общински терени, правен е общият устройствен план. Да, не ми харесват. Но не ми харесва и популизмът как трябвало да стане градинка, защото това показва неразбиране как работи градоустройството, какви са отрежданията на общия устройствен план, какъв е пътят да стане градинка и на каква цена? Дали е целесъобразно да има градинка на 30 м от калкан и децата да играят до един от най-натоварените булеварди в София? Това ли искаме, или високите сгради да са по основните артерии, а зад тях да бъде тихо”, попита Терзиев. ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ Снимка: Архив

Със зам.-кмета по градско планиране и развитие арх. Любо Георгиев водели разговори с всеки инвеститор за повече озеленяване, подземни паркоместа и намаляване на обемите на застрояването. “Това е прагматичният подход, за да подобрим нещата спрямо това, което имаме като наследство.

Честният

разговор с гражданите е, че градът ще се развива

Не можем да премахнем частната собственост, но можем да спрем откровени безобразия като строеж между 4 панелни блока. Това нарушава качеството на живот на всички и не бива да го допускаме”, категоричен бе столичният кмет.

Този на “Младост” пък подчерта, че с 0 евро инвестиция общината ще получи активи за над 50 млн. “Предвиждат се и 3 нива подземни гаражи. Това са минимум 600 паркоместа, от които общината ще получи около 200 за жителите на района. В тази зона ще се реализират културен дом и спортна зала с басейн. До няколко месеца ще започне и изграждането на детска градина с 12 групи. Това е пример как “Младост” се изгражда с разум, а не с популизъм”, заяви Кукурин.

“Това са 22 етажа корупция. СОС не трябва да е брокер на имоти, защото качеството на живот не се измерва с това колко пари ще влязат в общинската каса и колко офиса клас А ще получи, а с това колко са зелените площи, детски градини, болници, тротоари. Има над 2000 подписа от граждани, които казват, че “Младост” не може повече да бъде строителна площадка и арена на всякакви икономически интереси”, отвърна му лидерът на “Спаси София” Борис Бонев. Партията му настоява Терзиев да издаде служебен устройствен план за терена и предназначението му да бъде сменено за парк.