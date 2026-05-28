Доцова спря поръчка за ремонта на историческата сграда на НС (Обзор)

Новата власт спря ремонта на историческата сграда на Народното събрание. Парламентарната шефка Михаела Доцова прекрати обществената поръчка за избор на проектант, заради нарушения в изискванията към екипа.

Историческата сграда на парламента стои празна и заключена, след като през септември 2023 г. депутатите окончателно се преместиха в бившия Партиен дом. Аргументите тогава бяха, че сградата има нужда от ремонт, но и до днес такъв не е задвижен. Обществената поръчка беше пусната в края на миналия мандат на НС, когато председател беше Рая Назарян.

Крайният срок на поръчката беше 18 май, а решението за прекратяването ѝ е публикувано в 14 ч на следващия ден. Дълго е две страници, от които става ясно, че изискванията към проектанта и екипа му са твърде завишени - ръководителят да е архитект с най-малко 15 г. професионален опит в областта на реставрацията и консервацията на недвижимите културни ценности, а останалите инженери - с поне 10 г. практика. Според Закона за културното наследство при специалност “Архитектура” и специализация по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство са достатъчни 3 г. в тази област, а ако инженерът няма специализация - 5 г. опит.

Разписаното в документацията изискване надвишава в пъти това от закона за минимален професионален опит и е несъответно на предмета на обществената поръчка, затова представлява необосновано ограничаване на конкуренцията и е нарушение, пишат от Народното събрание.

Вече са изтекли всякакви срокове за промени в изискванията, така че сега процедурата трябва да започне отначало, ако новото ръководство на парламента реши ремонтът да се осъществи. Предвиденото възнаграждение за избрания проектант е 52 хил. евро, 32 хил. евро за втория, 20 хил. евро за третия и по 5000 за класираните на четвърто и пето място - общо 114 хил. евро. Общо за ремонта и реставрацията на парламента са предвидени 1,75 млн. евро.