Депутатите ще агитират от залата за избори (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вече няма да излизат във ваканция за кампанията

Да заковат заплатите си на 4326 евро, а не да ги променят на всеки 3 месеца, предлагат управляващите

Законите - на бързи обороти, само "Прогресивна България" ще прокарва временни комисии

Депутатите вече ще могат да агитират от парламентарната

трибуна по време на предизборна кампания. До това водят промените в правилника за работата им.

От него отпадна текстът че трябва да излизат във ваканция от старта на кампанията за избори за нов парламент. Той бе разписан, тъй като Народното събрание вече е постоянно действащ орган и предишното се разпуска чак след свикването на новото.

Извънредни пленарни заседания вече ще се свикват с 12-часово предизвестие, гласи друга промяна в правилника за работа на депутатите. Досега такова изискване нямаше.

В пленарната зала обаче не минаха първоначално заложените от мнозинството текстове, които бяха анонсирани като

мерки срещу игрите с кворума

и процедурните хватки. Остава досегашното положение, при което за едно пленарно заседание може да се отправят 3 искания за проверка на присъстващите. Опозицията напомни, че в предходни парламенти мнозинството е злоупотребявало, набързо изчерпвайки и трите възможности.

Депутатите ще имат до 3 изказвания за изразяване на мнение, различно от това на парламентарната си група. Но такива ситуации времето за изказване пада от 3 на 1 минута. Дупликата също е редуцирана - от 3 на 2 минути.

Председателят на НС ще има право да се изказва в дебата, дори и да води определена точка.

Той обаче няма да има право да инициира временни комисии, реши още мнозинството и така

“поряза” собствената си шефка

Предложението бе на Димитър Здравков от ПБ, който се извини на Михаела Доцова и подчерта, че тя не би злоупотребила с това си правомощие, но не можели да носят отговорност за следващи председатели.

Искане за временни комисии вече ще се прави от 1/5 от депутатите - тоест 48 души. Опозицията скочи остро срещу този текст, тъй като освен ПБ нито една от останалите групи не може да събере толкова подписи сама.

Решено бе зам.-шефовете на комисии да са до трима, а не 4-ма, както досега. Комисиите също бяха намалени с 1 и вече са 24 - демографската политика беше пренасочена към социалната.

Пада минималната продължителност на почивка, поискана от група - от 15 на 10 минути.

В първата сряда от месеца опозицията вече не може да иска в дневния ред да се включват

изслушвания на министри

Групите ще правят предложения за разглеждане само на законопроекти и проекти за решения, които се включват задължително в програмата на редовното пленарно заседание.

Съкратени бяха сроковете за изготвяне на документация и вкарването на законопроекти в пленарната зала.

От 7 на 3 дни пък се съкращава срокът за внасяне на доклад след изслушване на кандидатите за органите, които се избират изцяло или частично от НС.

Дехпутатската заплата вече да не бъдат автоматично обвързана със средната работна за страната, а да се замрази на 4326 евро, предлагат още управляващите. Промяната бе анонсирана рано сутринта в четвъртък от депутата от ПБ и член на временната комисия по бюджет и финанси Стефан Белчев по bTV. Но до редакционното приключване на броя депутатите не бяха стигнали до този текст във финансовите правила. Иначе заплатите могат да се променят само чрез Закона за държавния бюджет, напомни Белчев.