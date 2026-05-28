Такса битови отпадъци и чистотата на въздуха в Русе бяха във фокуса на среща между екоминистъра и кмета Пенчо Милков

Кметът на община Русе Пенчо Милков се срещна днес с министъра на околната среда и водите д-р Росица Карамфилова-Благова. Основен акцент в разговора бяха предстоящите промени в начина на изчисляване на такса битови отпадъци и прилагането на принципа „замърсителят плаща". Обсъдени бяха сериозните предизвикателства пред общините, свързани с методиката за определяне на таксата, както и необходимостта да бъдат намерени най-балансираните и социално поносими решения за гражданите и бизнеса.

Подчертано беше, че действащата нормативна уредба създава сериозни затруднения при практическото прилагане на различните модели за изчисление на такса битови отпадъци. Разгледани бяха възможните последици за общините и гражданите, както и необходимостта държавата и местната власт да търсят работещи механизми, които едновременно да отговарят на принципа „замърсителят плаща" и да не водят до социално непоносими нива на таксата.

Кметът Милков постави пред екоминистъра въпросите, свързани с неприятните миризми в Русе, замърсяването на атмосферния въздух от промишлени предприятия, контролните механизми и необходимостта от последователни действия за подобряване качеството на въздуха. Пенчо Милков запозна министър Карамфилова-Благова с предприетите до момента действия от страна на Община Русе, включително работата с гражданите чрез Обществения съвет по околна среда, както и с последователните усилия на местната администрация за разширяване на системите за наблюдение на качеството на въздуха чрез наличните измервателни станции в града.

Кметът представи и въведената от Община Русе система ДОАС, която вече предоставя данни в реално време чрез сайта на общината. Системата работи чрез технология за диференциална оптична абсорбционна спектроскопия и извършва непрекъснат мониторинг на показатели, свързани с индустриалното замърсяване на въздуха.

По време на разговора Пенчо Милков подчерта необходимостта въпросите, свързани с чистотата на Русе и качеството на въздуха, да бъдат поставени на държавно ниво и да се разглеждат приоритетно. „Темите, които са важни за Русе, трябва да бъдат важни и за държавата. Само с координирани действия между институциите могат да се постигнат устойчиви решения в интерес на хората", заяви кметът.

Обсъдени бяха и ангажиментите, свързани с разделното събиране на текстилни отпадъци и необходимостта от осигуряване на устойчив модел за поддържане и разширяване на изградената в Русе система от съдове за текстил. Разговорът засегна и необходимостта от нормативни и финансови механизми, които да подпомогнат общините при изпълнението на новите европейски изисквания.

Общата позиция е, че работата по поставените теми трябва да продължи активно и последователно, като в процеса бъдат привличани и други институции и министерства с цел постигане на дългосрочни решения по екологичните въпроси, засягащи Русе.