Иван Демерджиев за разпита на кмета на Кърджали: Никой не стои над закона, той е за всички

„Трябва да е ясно – никой не стои над закона и никой не може да бъде защитен, когато трябва да се приложи законът – законите са за всички." Това каза пред БНТ вътрешният министър Иван Демерджиев по повод разпита в полицията на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Той даде показания по разследване на обществена поръчка.

"Налагаше да бъдат събрани писмени доказателства и различни документи. Това са направили нашите служители. В хода на събирането са проведени разпити на кмета, както и на други хора. Дали може да бъде обвинен, ще реши компетентната прокуратура", обясни Демерджиев.

„Няма никакъв политически елемент или какъвто и да е етнически елемент в действията, насочени срещу кмета. Ако не е нарушил закона, няма от какво да се притеснява. Действията ни не са насочени срещу определени политически сили, нито срещу етнически групи. Те са обективни – всеки, който е нарушил закона, ще бъде обект на такива действия", каза Демерджиев по поовд обвиненията за етническа нетърпимост спрямо мюсюлманите от страна на лидера на ДСП Делян Пеевски, който днес бе в Кърджали.

След това вътрешният министър се спря на незаконния град, открит във Варна. Посочи, че там са открити десетки незаконни постройки. "Без никакви строителни книжа, според мен няма как да се реализират без съдействие от страна на компетентните органи – в това число и общински, и бездействие от страна на държавата", коментира Демерджиев. И разказа случай от периода 2022-2023 година, когато пак бе вътрешен министър.

„В предния ми мандат до мен достигна информация, че във Варна има икономическа групировка, която се занимава с имотни измами, не с това, което днес се коментира. Тогава поставих задачи в МВР, виждам, че в ДАНС е започнало да се работи. Сега намерих проблеми с една по-развита структура, това ще приключи."

Демерджиев обвини ДАНС в задкулие по отношение на действията на агенцията спрямо украйнския инвеститор, който ръководи проекта. Но посочи, че визира Борисов и Пеевски. "Аз се съмнявам директорът на ДАНС да е способен да вземе сам такова решение. Имало е разговор с украинския посланик, след тези разговори са прекратени действията. Когато на една територия определени хора се опитват да установят собствен ред, това е много повече от икономическо престъпление", каза той.

След това коментира ареста на прокурорския син Васил Михайлов. Каза, че е станало 2 седмици, след като се е върнал в МВР. „ Изключително интензивно се работеше от страна на ГДБОП. Бяха изключително близо до неговото залавяне и малко по-рано, при първата възможност за това, беше направено. Предстои да се довърши работата по хората, които са го подпомагали. Има немалко данни, че неговият баща го е подпомагал. Не мисля, че въпреки близката родствена връзка е допустимо действащ магистрат да извършва подобно нещо", каза министърът.

Демерджиев, който е и бивш правосъден министър, коментира и оставката на Борислав Сарафов като шеф на следствието. „Не бива да бъдем прекалено оптимисти от действията на Сарафов. Неговото оттегляне даде възможност на българската прокуратура да тръгне по нов път. Дали ще се възползва от тази възможност, дали ще възстанови авторитета и ще възстанови щетите по авторитета си – зависи изцяло от нея. Виждам някакви опити за събуждане, за насочване в правилна посока, работа и търсене на справедливост. За първи път от много време насам българската прокуратура има шанс да се промени и вярвам, че тя го осъзнава", каза министърът.