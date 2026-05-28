Катастрофа с пловдивска кола на АМ "Тракия" до Сливен, валяла градушка (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Човек е откаран за преглед в Спешния център в Сливен

Две катастрофи са станали на 265-6 км от АМ "Тракия" в посока Бургас край Сливен, съобщават пътуващи в социалните мрежи и онагледяват със снимки и видео.

Една от колите е с пловдивска регистрация. Като причина се сочи, че е валяла силна силна градушка. Шофьори обаче контрират, че "не градушката кара колата". И по трите коли са нанесени материални щети.

Един човек е откаран за преглед в Спешния медицински център в Сливен без опасност за живота, съобщават от МВР.