Вместо с призовка 8 полицаи водят (без белезници) на разпит кмета на Кърджали (Обзор)

Не съм престъпник, съдействам на властите, каза Ерол Мюмюн, след като излезе от полицията

Разследването е за обществена поръчка за 5 млн. лв. за приют за бездомни животни

"Изборите приклюфчиха, състави се кабинет, а в България продължават полицейските репресии. За съжаление, органите на реда още се използват за изпълнение на политически цели."

Това бяха първите думи на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, след като излезе от сградата на ОД на МВР. Там бе

отведен за около два часа и половина, за да дава обяснения

по полицейска преписка. Според Мюмюн всичко започнало в 10,10 ч, когато в кабинета му нахлули осем въоръжени полицаи. Връчена му била призовка, според която е трябвало да се яви в полицията същия ден в 10 ч. Полицаите придружили кмета до сградата на ОД на МВР, която е в съседство с тази на общината.

Малко по-късно пред полицията започнаха да се събират активисти на ДПС от града и от областта. Пристигнаха зам.-председателят на парламента Айтен Сабри, депутатът Байрам Байрам, областният лидер Рушен Фейзула, кметове и съветници.

"Приемаме това като знак не само към Ерол Мюмюн като кмет на Кърджали, приемаме го като знак към ДПС и към цялата турска и мюсюлманска общност", заяви Байрам Байрам. Той припомни, че привикването на кмета в полицията се случва във втория ден на големия празник Курбан Байрам.

"Ще видят каква е силата на ДПС, ще видят каква е силата на турската и мюсюлманската офбщност - никога няма да забравим този полицейски тормоз и политически натиск, който в момента се осъществява от някои политически и полицейски началници. Всички знаем, че те

рано или късно си тръгват от тези постове, но ДПС остава тук,

в Кърджали. И няма да позволим никой по никакъв начин да прави такъв политически и полицейски тормоз над жителите на общината, над кмета или и над когото и да е от ДПС", каза още Байрам. Малко след като кърджалийският кмет беше доведен в полицията, пред сградата започнаха да се струпват активисти на ДПС. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

По-късно стана ясно, че кметът е извикан за обяснения по обществена поръчка за изграждането на приют за бездомни животни. Идеята е от 2018 г. - тогавашният кмет Хасан Азис посети турската община Нюлифер, Бурса, където се намира най-големият по онова време турски приют за бездомни животни. След визитата Азис обяви, че ще изгради в Кърджали такъв приют. Намеренията останаха на хартия, макар че през 2021 г. държавата отстъпи на община Кърджали парцел.

Реализирането на проекта беше стартирано от Ерол Мюмюн. През 2024 г. беше обявена обществена поръчка на стойност малко над 5 млн. лв. за изграждане на комплекса, който по проект е с капацитет до 1010 животни.

"Ерол Мюмюн е кмет на Кърджали и е зам.-председател на ДПС. Той не е издирван престъпник в България, не се укрива от никого и няма намерение да се укрива от никого", заяви той.

Думите му бяха посрещнати с аплодисменти от наобиколилите го активисти. Той каза още, че винаги е готов да съдейства на органите на реда, независимо какви са типът и обхватът на проверката.

"Заставам плътно с цялата отговорност за действията си. Съдействам на всички институции - те си вършат работата", каза кметът. Според него цялата информация, за която е бил разпитван от полицията, е качена в публичния регистър на Агенцията за обществени поръчки и всеки може да я прочете.

Нямаше въпроси, които да касаят нещо друго,

беше категоричен Ерол Мюмюн. Той заяви, че смята да търси правата си в съда.

"Това, което се случва, е продължение на една предизборна кампания, изпълнена с много натиск, с много полицейщина, насочена към определени партии, членове и симпатизанти. За съжаление, виждаме, че това продължава", каза Мюмюн.

От ОД на МВР запазиха пълно мълчание. Имаше реакция на Окръжната прокуратура, която в прессъобщение заяви, че не е уведомявана за извършвани процесуални действия в общинската администрация, а в извършването им не са участвали следователи от Окръжния следствен отдел.

При постъпване на материали в Окръжната прокуратура ще бъдат предприети всички предвидени по закон действия. С оглед публични изявления за евентуална предубеденост на прокурор и с цел да се гарантира обективността и безпристрастността ще предложи на и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова

последващите действия да се възложат на друга компетентна прокуратура,

се казва още в прессъобщението.

Посоченият от вътрешния министър Иван Демерджиев прокурор Дафин Каменов (виж карето по-долу) работи в кърджалийското държавно обвинение от дълги години. Той е зам. окръжен прокурор. През 2009 г. беше трети в листата на БСП за парламентарните избори.

Делян Пеевски: Искаха да сплашат мюсюлманите. Не го арестуваха от страх

"Срам за депутата от Кърджали Иван Демерджиев, срам. Казвам го едно към едно. Значи кметът е тук. Може спокойно да бъде повикан в законния срок три дни с призовка, да се яви, да бъде разпитан. А какво се случи? В кабинета му са осем полицаи, един бус, един отряд полиция. Този човек да го изведат осем човека от кабинета. На празника, на Курбан Байрам, това да го причинят на мюсюлманите. Това е полицейско насилие, полицейски произвол."

Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски, който пристигна в Кърджали малко повече от час след като Ерол Мюмюн излезе от сградата на полицията. Партийният лидер се закани, че ще сезира всички компетентни органи и европейски партньори за случилото се. Делян Пеевски пристигна в Кърджали, за да подкрепи Ерол Мюмюн. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

"Да не се опитват да потулят нещата. От страх не го арестуваха. Искаха да сплашат всички. Всички кметове, всички хора, всички мюсюлмани. Няма да им го позволим. Отказваме офертата за страх. Не на страха!" Пеевски допълни, че се надява премиерът Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министърът му е минал всякакви граници.

"Полицаите, които служат достойно, да не ги обслужват тези хора, защото винаги сме седели зад полицията – да могат да са осигурени, да има бюджет, за служат на държавата, не за да ходят осем човека за този човек. Това не трябва да се случва. Призовавам момчетата да не служат по този начин на тази система на репресията. Не на страха!", каза Пеевски.

Вътрешният министър: Зам. окръжен прокурор е осуетил разследването

ДИМА МАКСИМОВА

И.ф. главният прокурор Ваня Стефанова да вземе мерки и да не се затрудняват наказателни производства заради зависимости, заяви във Велико Търново вътрешният министър Иван Демерджиев по повод разследването срещу кмета Ерол Мюмюн.

Назова и конкретно име - това на зам. окръжния прокурор на Кърджали Дафин Каменов, без да конкретизира кои разследвания визира. По думите му прокурор Каменов е осуетил процесуални действия в миналото, подавайки отвод по друг случай. Министър Иван Демерджиев на заседанието на областните полицейски дирекции в Северна България, което се проведе във Велико Търново. СНИМКА ДИМА МАКСИМОВА

"Наложило се делото да се праща на апелативния прокурор в Пловдив, оттам да се върне, което обезсмисли всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Има данни, че този човек отново се е опитал да го направи и сега", коментира Демерджиев.

"Апелирам към и.ф. главния прокурор и ВСС да вземат мерки и да се прилага стриктно законът, да не се затрудняват наказателни производства заради обвързаности", заяви Иван Демерджиев. Той каза, че Мюмюн не е задържан, а отведен за разпит по разследване за длъжностно престъпление по обществена поръчка за над 5 млн. лв.

"Има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по поръчката, които са актувани и заплатени. Много ясно обещахме, че законите на България ще се прилагат строго и еднакво за всички, така че нищо необичайно не се случва", обясни вътрешният министър.

Демерджиев подчерта, че ако кметът на Кърджали не е извършил престъпление или нарушение, няма от какво да се притеснява.