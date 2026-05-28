Деца поръчват продукти с дрога по интернет, родители вземали пратките, без да подозират (Обзор)

331 арестувани за наркотици само в София за 2 седмици, разбиват наркодепа след призива на министър Демерджиев

Два склада за дрога са разбити в София и Бургас. Митницата и прокуратурата обявиха хайка за пренасяне на наркотици в куриерски пратки, а банда от дилъри са арестувани в столичния кв. “Дружба”.

Това са само част от акциите, които институциите обявиха в четвъртък след призива на вътрешния министър Иван Демерджиев за борба с дрогата. Той го направи за пореден път след фаталния случай с наркокупона в Благоевград, след който момиче загина при скок от 5-ия етаж, а момче се бори за живота си в “Пирогов”.

331 души са арестувани заради притежание и разпространение на дрога само в София за 2 седмици, обяви директорът на СДВР Любомир Николов пред разбито в столицата наркодепо.

За същото време митниците, ГДБОП и прокуратурата са заловили над 1000 пощенски пратки с наркотици, укрити във вейпове, бонбони, курабийки и близалки. Операцията е с кодово име “Хидра”.

Често децата сами си поръчват продуктите с дрога, а

в някои случаи родители са вземали пратките, без да подозират какво има в тях

Тийнейджърите пазарували от държави, в които има по-либерален режим на доставките. Част от сайтовете били на български език и дори било посочено какво съдържание на наркотици има в продуктите. Това са куриерски услуги в рамките на ЕС и в товарителниците няма информация за евентуалното наличие на дрога, обясни зам. градската прокурорка на София Десислава Петрова. Вече има няколко разследвания, но няма обвиняеми, защото изпращачите са от чужбина. Петрова призова родителите да следят по-внимателно децата си.

“Последните тенденции показват рязко увеличение на разпространението на наркотици чрез укриването им в различни предмети и изпращането им чрез куриерски услуги”, посочи зам.-директорът на Агенция “Митници” Стефан Бакалов.

Докато прокурор Петрова и Бакалов говориха за акция “Хидра”, столични полицаи от сектор “Наркотици” проследили дилър с мотор, който зареждал други пласьори. Мъжът държал 1 кг кокаин с висока чистота, който се разреждал, преди да стигне на пазара, както и 2,5 кг марихуана и над 1000 хапчета амфетамини.

35-годишният мъж е с много криминални регистрации, следили дейността му от известно време. В четвъртък следобед се прибрал в жилището си в столичния кв. “Княжево”, където държал дрогата. Разпространявал я през канал в телеграм, а от депото зареждал и други дилъри. Освен наркотиците имал и 15 000 евро в брой. Разследващите вече проверяват контактите му в телеграм, за да стигнат до другите дилъри надолу по веригата.

Дилърите и клиентите им не трябва да се мислят за недосегаеми

само защото избягват лични срещи”, каза Любомир Николов.

Късно в сряда от ГДБОП арестуваха 7 дилъри в столичния кв. “Дружба”. Повечето са стари познайници на МВР. Разкрит е и техният склад, където подготвяли дрогата за разпространение. Помещението е подземен гараж, който ползвали под наем. По същото време в Бургас е разкрит фургон, ползван за склад на наркотици от 38-годишен мъж от града. При пристигането на полицията той опитал да го запали, но не успял. Криминалистите намерили вътре 12 кг различни наркотици.

