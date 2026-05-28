Портних или Коцев проспа строежа на незаконния град до Варна? МВР ще търси и кой им е помагал

Надежда Алексиева

Кметът на Варна Благомир Коцев говори пред общинския съвет за незаконния град. СНИМКА: ОБЩИНА ВАРНА

Общината ще издаде актове за събаряне на строежите в най-кратки срокове

При кое управление е започнало строителството в местността Баба Алино край Златни пясъци? Използвани ли са фалшиви документи? Кой носи отговорност? Кой и как ще спре строежа?

Казусът с мащабното строителство на 104 сгради от украинската "КУБ корпорация" прерасна в ожесточен спор на заседанието на Общинския съвет на Варна в четвъртък.

По настояване на общинските съветници беше изслушан кметът Благомир Коцев. Той заяви, че схемата около Баба Алино е започнала още при предишната администрация - през 2023 г. Тогава район "Приморски" е управляван от ГЕРБ и са издадени 3 удостоверения за търпимост за 21 къщи. В тях е било записано, че сградите съществуват още преди 2001 г. По думите му така е била изградена мащабна схема, в която са използвани неверни документи, а впоследствие сградите са били вписвани в кадастъра.

Кметът показа снимки, според които още през октомври 2023 г. в района вече е имало готови къщи, бетонни основи и масова сеч на дървета. Той заяви, че инвеститорът е използвал и 4 други удостоверения за търпимост, отнасящи се до съвсем различни сгради.

"Това са фалшиви документи, използвани за останалите десетки къщи", заяви Коцев. Той отправи остри критики и към държавните институции - прокуратурата е започнала проверка още през 2024 г., но преписката "потънала", ДАНС събирала документи за дейността на КУБ през 2025 г., но действия нямало.

Кметът постави под въпрос и начина, по който сградите са били вписани в кадастралната карта без строителни книжа.

"Как кадастърът е нанесъл тези сгради без разрешения за строеж", попита Коцев.
Общинският съветник Тодор Балабанов бе категоричен, че по време на управлението на ГЕРБ на мястото на незаконния град не е било построено нищо, а сегашната администрация не е направила необходимото, за да спре строежите.

"Удостоверението за търпимост не дава право на абсолютно никой да строи. Всеки може да си поиска по едно удостоверение за градинката до общината и да вдигне там един небостъргач например и ще знае, че 3 г. г-н Коцев ще го търпи", каза Балабанов.

Кметът не се съгласи и заяви, че още при предишната администрация е имало "бетонни стъпки, основи на къщи и отсечени дървета". Това е установено с протокол от общата комисия на РИОСВ, държавното горско стопанство във Варна и други институции, които установяват десетки, може би стотици дървета, които са били изсечени през октомври 2023 г. (месец преди встъпването в длъжност на Благомир Коцев).

Градоначалникът обяви, че в общината тече вътрешна проверка дали има умишлено забавяне или бездействие. В най-кратки срокове ще бъдат издадени актове за събаряне на нелегалното край курорта Златни пясъци, обеща Коцев.

"Във Варна има хора, които са решили да установят собствен ред и да създадат собствени закони – на това бързо ще сложим край. Има и хора от общината, и държавни институции, които са им съдействали", коментира Демерджиев.

Ще се проверяват действията и на полицейските служители по отношение на групировката КУБ. Скоро ще има резултати от действията на МВР по този случай, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти във Велико Търново.

