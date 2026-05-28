Демерджиев: Бащата прокурор е помагал за укриването на сина си Васил Михайлов

Бащата прокурор Бисер Михайлов е помагал на сина си Васил, който в продължение на месеци се укриваше успешно от полицията.
Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев в интервю за БНТ.
Прокурорският син от Перник бе заловен тази седмица в столичния квартал "Свобода" при зрелищна акция.
"За съжаление за бащата, който е действащ прокурор, има не малко данни, че е подпомагал укриването на сина си Васил Михайлов", заяви Демерджиев.
Той заяви, че се събират всички материали по случая и те ще се предадат на и.ф. главния прокурор, ВСС и министъра на правосъдието, които да решат какво да се предприеме.
"Недопустимо е действащ магистрат да прави това, не мисля, че заради близката родствена връзка това е допустимо", каза още Демерджиев.
Вътрешният министър не обясни с какво точно е помагал бащата Бисер Михайлов, който беше зам.окръжен прокурор на Перник, но после остана само редови прокурор.
Преди време бащата се появи публично и призова: "Василе, предай се и докажи твърденията си, че не си виновен". Прокурорът твърдеше, че не поддържа връзка с него от три години.
Демерджиев обяви, че участието на бащата в укриването на прокурорския син е безспорно установено.