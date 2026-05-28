Вижте какво решава Министерският съвет утре

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерският съвет ще проведе заседание в петък, 29 май, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за определяне на председател на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ).

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за определяне на председател на Съвета за икономически анализи.

Внася: министър-председателят

3. Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.

Внася: министър-председателят

4. Проект на Решение за приемане на отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2025 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

5. Проект на Решение за отмяна на решения на Министерския съвет и за оттегляне на проекти на решения, внесени за разглеждане в Народното събрание.

Внася: министърът на отбраната

6. Проект на Решение за промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

Внася: министърът на труда и социалната политика

7. Проект на Разпореждане за определяне на орган, който да упражнява правата на държавата в капитала на „Информационно обслужване" АД, „София Тех Парк" АД и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България" ЕАД.

Внася: министърът на иновациите и дигиталната трансформация

8. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участие в заседанието на Неформалния съвет на министрите на транспорта на Европейския съюз и Неформален съвет на министрите по морски въпроси на Европейския съюз, проведено на 28 и 29 април 2026 г. в гр. Никозия, Кипър.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

9. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участие в Неформалната видеоконферентна среща на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (част „Транспорт"), 21 април 2026 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

10. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите и взетите решения от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, част „Земеделие" и част „Рибарство", проведено в периода от 3 до 5 май 2026 г., в гр. Никозия, Кипър.

Внася: министърът на земеделието и храните

11. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите и взетите решения от участието на Република България на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 27 април 2026 г. в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург.

Внася: министърът на земеделието и храните