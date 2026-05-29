15 000 лв. глоба за смъртта на работник, поразен от волтова дъга на жп релсите край Скутаре

Контактната мрежа била под напрежение, а би трябвало да е изключена

Фирма от Горна Оряховица ще трябва да плати глоба от 15 000 лв. за смъртта на свой работник на жп линиите край пловдивското село Скутаре. Той бил поразен от волтова дъга. Санкцията е наложена от Инспекцията по труда и вече е потвърдена и от Районния, и от Административния съд в Пловдив, като решението на втората инстанция е окончателно.

Инцидентът е с дата 19 юни 2024 г. Няколко служители работели по контактната мрежа между гарите в пловдивския район "Тракия" и Скутаре. Били с вишка и в един момент един от тях посегнал с клещи да отвинти една от конзолите, волтовата дъга подпалила дрехите му и той паднал на земята. След първоначалния шок се оплакал, че много го боли ръката, но отказал колегите му да се обадят на телефон 112, поискал само вода. После настоял да бъде транспортиран до Горна Оряховица, където живеел. На следващия ден се почувствал зле и бил приет в болница в Русе с 20% изгаряния по тялото, в термичен шок и дехидратиран. Въпреки усилията на лекарите починал на 9 юли 2024 г.

Фирмата работодател е санкционирана, защото не са спазени изискванията за безопасни условия на труд - при ремонт контактната мрежа би трябвало да не е под напрежение, а е била. Затова и двете съдебни инстанции намират нарушението за безспорно установено.