Правителството обсъжда промени в състава на надзорния съвет на НОИ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт предстои да обсъди Министерският съвет на заседание от 10:00 ч., съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Дневният ред предвижда определяне на председател на Националната комисия за борба с трафика на хора, както и на председател на Съвета за икономически анализи.

Министрите ще разгледат изменение на Устройствения правилник на областните администрации.

Проект на Разпореждане за определяне на орган, който да упражнява правата на държавата в капитала на „Информационно обслужване" АД, „София Тех Парк" АД и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България" ЕАД е част от програмата на кабинета.