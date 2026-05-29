Икономическите и социалните съвети на България, Испания и Португалия обсъждат тенденциите на пазара на труда

Икономическите и социални съвети (ИСС) на България, Испания и Португалия ще обсъдят на събитие в София актуалните предизвикателства пред пазара на труда, политиките за младите хора, икономическия растеж, конкурентоспособността и предприемачеството. Форумът ще се състои днес от 9:30 ч. в зала 3 на Народното събрание. Това съобщиха от пресцентъра на ИСС - България.

Участие в събитието ще вземат както представители на трите консултативни органа, така и на законодателната и изпълнителната власт, на Европейската комисия в България, както и представители на работодателски организации, синдикати, академичната общност и гражданския сектор. Покана е отправена и към социалния министър Наталия Ефремова.

В рамките на дискусиите участниците ще обменят опит и добри практики по теми, които са общи за държавите членки на Европейския съюз, както и по въпроси, свързани със социалния диалог и участието на организираното гражданско общество във формирането на публични политики. Специален акцент ще бъде поставен върху приноса на организираното гражданско общество и ролята на икономическите и социалните съвети като мост между институциите и обществото за постигане на по-ефективни и балансирани политики.

Очаква се срещата да допринесе за задълбочаване на сътрудничеството между трите съвета и за изработването на общи послания и препоръки по ключови теми от европейския дневен ред, казаха от ИСС. Форумът се организира в рамките на подписаните споразумения за сътрудничество между трите институции и за първи път ще събере в България представители на трите национални икономически и социални съвета в подобен формат, казаха още от ИСС.