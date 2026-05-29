Стефан Бакалов: Наркопазарът се цели в децата с гумени мечета и близалки чрез Телеграм

Стефан Бакалов Кадър: бТВ

Служители на наркоотдела разработиха аналитичен софтуер, който с помощта на ИИ засича онлайн пратки с дрога, заяви Стефан Бакалов, зам.-директор на агенция "Митници" пред Би Ти Ви. 

Имаме вече резултати с него в акцията "Хидра" чрез която бяха задържани над 1000 пратки с различни видове дрога под формата на близалки, бонбони, курабийки, гумени мечета, с които се зарибяват главно деца. Разбира се, спедиторските форми упражняват контрол върху съдържанието на пратките чрез собствени системи и едва ли бихме се справили без техните мерки, заяви Бакалов. Според него обаче това съвсем не е достатъчно и е възможно онлайн търговията с дрога да излезе извън контрол.

Правим усилия да  установим дилърите, които използват тези канали. Иначе целта ни е всяка пратка с дрога да не стига до дете, независимо дали идва с родител да си я получи, или не. Сложно е, защото  между 50 и 100 хиляди малки пратки пристигат онлайн всеки ден в страната - не можем всички да отворим и проверим. Децата намират начин да поръчват през интернет, това за тях е  по-лесно, отколкото да търсят дилъри от улицата. Цените варират между 200 и 300 евро за такива малки пратки с наркотични вещества. Най-масови са синтетичните канабиноиди, каза Бакалов.

Наркопазарът е дигитализиран, а доставките на дрога са фрагментирани и стават през онлайн платформи, В този смисъл според него глобалният наркопазар няма как да остане извън дигиталния свят, затова този бизнес е прехвърлен от предприемчиви в тази среда.

